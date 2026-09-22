鸚鵡拔毛未必因壓力　獸醫揭皮膚病、內科疾病均可能是元兇

鸚鵡突然拔毛，很多主人第一時間會以為牠壓力大或情緒不佳，但拔毛背後也可能是身體疾病，包括皮膚病、寄生蟲、感染、肝腎疾病甚至疼痛。珍禽異獸全科獸醫殷雅蕙醫生表示，鸚鵡很會隱藏病徵，當主人已發現拔毛，問題可能已持續一段時間，不能單純當成行為問題處理。

羽毛狀態可反映健康

羽毛狀態可反映鸚鵡的健康。獸醫檢查時，會先看羽毛色澤、光澤度及結構，健康羽毛一般顏色飽滿、有光澤；如出現暗啞、破損、斷裂、脫毛或斑禿，都需要留意。

羽毛上的橫向紋路稱為「壓力紋」，可能在羽毛生長期間因疾病或較大壓力形成。不過，單看羽毛並不足以判斷病因，還要檢查體重、皮膚、毛囊及有沒有寄生蟲，同時了解日常飲食、飼養環境及生活習慣。

羽毛生長不良的原因可以很多。長期以種子、瓜子作主要食物，可能造成營養失衡，例如蛋白質或維生素A不足。肝病、腎病、荷爾蒙失調及PBFD (鸚鵡喙羽病)也可能影響羽毛生長；細菌、真菌及體外寄生蟲引起的皮膚問題，同樣會令羽毛出現異常。