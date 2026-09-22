鸚鵡拔毛未必因壓力　獸醫揭皮膚病、內科疾病均可能是元兇

文：Karen Yeung 攝：蘇文傑 鳴謝：康迪亞獸醫 Concordia Pet Care
鸚鵡突然拔毛，很多主人第一時間會以為牠壓力大或情緒不佳，但拔毛背後也可能是身體疾病，包括皮膚病、寄生蟲、感染、肝腎疾病甚至疼痛。珍禽異獸全科獸醫殷雅蕙醫生表示，鸚鵡很會隱藏病徵，當主人已發現拔毛，問題可能已持續一段時間，不能單純當成行為問題處理。
羽毛狀態可反映健康
羽毛狀態可反映鸚鵡的健康。獸醫檢查時，會先看羽毛色澤、光澤度及結構，健康羽毛一般顏色飽滿、有光澤；如出現暗啞、破損、斷裂、脫毛或斑禿，都需要留意。
羽毛上的橫向紋路稱為「壓力紋」，可能在羽毛生長期間因疾病或較大壓力形成。不過，單看羽毛並不足以判斷病因，還要檢查體重、皮膚、毛囊及有沒有寄生蟲，同時了解日常飲食、飼養環境及生活習慣。
羽毛生長不良的原因可以很多。長期以種子、瓜子作主要食物，可能造成營養失衡，例如蛋白質或維生素A不足。肝病、腎病、荷爾蒙失調及PBFD (鸚鵡喙羽病)也可能影響羽毛生長；細菌、真菌及體外寄生蟲引起的皮膚問題，同樣會令羽毛出現異常。
拔毛不一定是情緒問題
「拔毛就是壓力大」是常見誤解。鸚鵡身體不適、疼痛或痕癢，都可能令牠不停啄毛。
例如部分的肝病或肝毒素積聚可能引起全身痕癢，令鸚鵡反覆啄咬羽毛；腎病可引起痛風，造成皮膚或關節不適，引發啄羽。荷爾蒙問題及PBFD亦可能造成相關症狀。雌鳥卡蛋時，腹部不適也可能令牠集中拔咬該處；關節炎、氣囊炎及內臟疼痛，則可能令鸚鵡反覆啄咬特定位置。
問題是，拔毛也可能由疾病變成習慣。鸚鵡最初因身體不適而拔毛，長期下來可能形成固定行為，即使原本疾病已經治好，仍會繼續啄毛。因此，發現拔毛後先找出病因，比直接處理「情緒問題」更重要。
發現拔毛應及早求醫
鸚鵡善於隱藏不適，主人見到明顯拔毛時，問題可能已經持續一段時間。若長期啄咬同一位置，更可能形成習慣，日後較難改善。
不過，換羽期間清理舊羽毛則屬正常情況。若只是清理脫落羽毛，皮膚沒有紅腫、異味或破損，也沒有持續啄咬某個位置，可以先觀察一段短時間。
如拔毛持續，或同時出現食慾下降、精神變差、呼吸異常等情況，便應求醫。嚴重時更可能由拔毛演變成自殘，造成皮膚破損及傷口。
籠舍太細、睡眠不足 均可增加壓力
日常飼養亦會影響鸚鵡的壓力。籠舍太小、環境嘈雜、經常搬動鳥籠，或家中人員變動頻繁，都可能令牠長期處於緊張狀態。
睡眠同樣重要，鸚鵡一般需要約10至12小時安靜，低光照的暗期休息。晚上開電視、機器聲音太大，都會影響牠休息。
飲食也不應只靠種子及瓜子，主人可按品種選擇合適的滋養丸作主糧，再配合蔬菜、水果等。平日亦可加入覓食玩具，或將食物藏在紙袋、木板等安全位置，讓鸚鵡花時間尋找食物，增加活動量。
外出及同住要循序漸進
鸚鵡大多屬群居動物，部分品種如愛情鳥較需要同伴，但養兩隻並不代表一定可以減少壓力。若兩隻鸚鵡相處不佳，甚至出現欺凌，反而會增加壓力，需要分開飼養。
家中同時養貓狗則要避免直接接觸。鸚鵡天性警覺，即使貓狗只是靠近鳥籠，也可能令牠長期戒備。獸醫建議分房飼養，接觸鸚鵡前亦應避免身上帶有明顯的貓狗氣味。
至於帶鸚鵡到公園「放風」，也要看牠本身性格。較喜歡社交的鸚鵡可能享受接觸同類，但膽小的鸚鵡面對陌生人、其他動物及嘈雜環境，反而可能受驚。如要帶牠外出，應由較安靜的環境開始，逐步適應。
記低拔毛位置及時間 助獸醫找出原因
主人若發現鸚鵡拔毛，可以記低最初出現的位置、持續時間，以及期間有沒有食慾下降、精神變差或呼吸問題。雌鳥則要留意有沒有卡蛋等情況。
獸醫提醒，拔毛的處理順序應先排除身體疾病，再處理飼養環境及行為問題。找出原因後，再從飲食、睡眠、活動及生活環境着手，才有助減少拔毛及其他異常行為。