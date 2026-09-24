把財氣穿上身　上海灘×陳漫「喵財進寶」玩味登場

時尚品牌上海灘自1994年創立以來，一直以現代設計演繹東方文化，亦不時與不同創作人合作，為傳統意象注入新鮮感。來到2026秋冬，品牌延續「一手好牌 A Winning Hand」的主題，再次與著名攝影師及視覺藝術家陳漫合作，推出全新「喵財進寶」系列，把招財、納福與生活趣味穿上身。

今次合作靈感是來自陳漫相伴多年的兩隻愛貓。她把貓咪化成「喵喵」與「花墩墩」兩個角色：前者以煎蛋為創作意象，活潑靈巧，寓意每日都有好運與財氣；後者置身牡丹與芍藥盛放的花籃之中，象徵花開富貴、豐盛常在。兩個角色既帶點童趣，又保留中國人的吉祥寓意。