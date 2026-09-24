把財氣穿上身　上海灘×陳漫「喵財進寶」玩味登場

時尚品牌上海灘自1994年創立以來，一直以現代設計演繹東方文化，亦不時與不同創作人合作，為傳統意象注入新鮮感。來到2026秋冬，品牌延續「一手好牌 A Winning Hand」的主題，再次與著名攝影師及視覺藝術家陳漫合作，推出全新「喵財進寶」系列，把招財、納福與生活趣味穿上身。
今次合作靈感是來自陳漫相伴多年的兩隻愛貓。她把貓咪化成「喵喵」與「花墩墩」兩個角色：前者以煎蛋為創作意象，活潑靈巧，寓意每日都有好運與財氣；後者置身牡丹與芍藥盛放的花籃之中，象徵花開富貴、豐盛常在。兩個角色既帶點童趣，又保留中國人的吉祥寓意。
好牌、繁花與好彩頭
系列呼應上海灘秋冬主題中的「王炸」元素，把貓咪、花卉與牌面重新組合，構成一個色彩鮮明、充滿想像力的視覺世界。這些圖案被運用於五粒扣、旗袍、坎肩馬甲等品牌標誌性單品之上，同時亦配合印花、提花等工藝，令服裝可以保留中式輪廓之餘，也多了一份玩味與時尚感。
在選料方面，系列採用真絲、山羊絨等天然材質，強調質感與穿着舒適度。對時尚愛好者來說，它不只是一個節慶或收藏系列，更像是把「好意頭」融入日常造型的一種方式。
把祝福穿進生活
「喵財進寶」為「一手好牌」添上更生活化的註解：好運不只關乎手上得到甚麼，也關乎如何以輕鬆心情迎接生活。上海灘透過陳漫充滿個人風格的視覺語言，把中國式祝福轉化成當代衣著，讓傳統寓意走出節慶場景，成為日常穿搭中的一抹亮色。