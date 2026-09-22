全港首個《劇場版 魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》限定店登陸LCX 必搶獨家限定集章套裝（有片）

動漫迷引頸以待的暗黑奇幻大作《劇場版 魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》即將上映。10月1日起，全港首個《劇場版 魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》限定店將會登陸LCX，帶來多個打卡位及周邊精品。粉絲必搶香港獨家「快閃限定集章套裝」，將特別設計的角色圖章帶回家。

必拍角色立牌+打卡牆 限定店融合哥德式齒輪與暗黑藝術風格，配合打卡區及限定周邊精品，為《魔法少女小圓》新篇章上映預熱。踏入店內，粉絲隨即可看見1：1角色等身立牌和角色打卡牆，鹿目圓（小圓）、曉美焰（小焰）、美樹沙耶香和巴麻美等7大主角將以全新劇場版造型亮相，不妨與心水最愛角色合照，記錄特別時刻。

設香港獨家集章套裝！ 滿額即送座枱擺設 另外，店內將會分兩階段推出多款周邊精品，涵蓋角色徽章、膠片拍立得和角色鐳射票等。最受粉絲關注的，當然是香港站限定的「集章套裝」！粉絲只需入手獨家「快閃限定集章套裝」，再按照圖冊內的指引集齊印象，即可解鎖7款獨家設計的角色圖章。顧客消費滿指定金額，即可獲贈活動限定明信片、紙袋和電影海報亞克力座枱擺設，各位萬勿錯過。