Canon夥拍仁濟醫院發揮影像公益力量 為安老院舍長者及家人拍攝親情照片送上溫暖關懷

照片對於今時今日的人可能純粹為打卡，但對於長者來說，盛載著珍貴的回憶。Canon透過專業影像，以「影像傳承」為主題，聯同長期合作伙伴仁濟醫院推出全新社區關愛項目，安排專業攝影師到訪其轄下10間安老院舍，為超過300位院友及家人拍攝個人肖像及親情家庭照，並於活動後列印照片送贈院友永久保存留念，藉此傳遞關愛，喚醒社會關注長者身心情感與家庭聯繫的需要。

回饋社區發放正能量 打從2021年Canon與仁濟醫院開始建立長期伙伴關係，共同為社區出一份力發放正能量，包括為長者及基層學生提供免費證件相拍攝及打印服務、疫情期間向其社會服務部青幼服務單位捐贈打印機及打印耗材、於佳能數碼影像坊設置仁濟慈善捐款箱，於其轄下社會服務單位舉行多場「影像創趣」(Imaging for Fun) 工作坊，以及透過企業義工服務支援安老服務等。 貫徹「影像公益」(Imaging for Good) 的精神，早前Canon為仁濟醫院華懋護理安老院的20位長者及其家人舉辦拍攝活動，Canon企業義工隊也透過「一人一義工」計劃探訪院舍，與院友傾談互動交流，一起玩桌上遊戲，陪伴長者獻上關懷。

記錄摰親團聚全家福 其中一位長者院友楊科女曾兩度患癌，最近完成化療後入住安老院休養，丈夫雖然同住一間安老院，卻因居於不同樓層及日常安排所限，平日不能經常見面。雖然子女定期前來探望，但是一家人絕少有機會拍攝全家福。所以今次與至親一家人難得合照，在她心中別具意義，丈夫及女兒一同參與今次活動均十分高興。楊婆婆透露：「上一次拍攝全家福已經是多年前的事，今次能夠趁著這個難得的機會，與家人一起留下美好回憶，十分有紀念價值。」

另一位長者鍾倩如參與活動後表示：「非常感謝到訪的義工、工作人員和院舍職員，大家都很用心照顧我們，安排十分周到。很感恩能有機會參加這次拍攝活動。」她將當日與妹妹的合照放於床邊留念，感受家人陪伴在身邊的溫暖。

透過影像記錄愛 重塑家庭連結 仁濟醫院華懋護理安老院院長何伊桃女士指出：「不少院友因各種原因已多年未有拍攝正式的家庭照，這次項目將Canon專業攝影服務帶進院舍，最大的意義在於幫助院友重塑家庭連結和創造快樂體驗。活動當天充滿歡笑，看到院友們滿懷期待地梳妝打扮，與家人聚首一堂，加上義工團隊的用心陪伴，為他們帶來生活樂趣與尊嚴感，有助舒緩孤獨感。」

佳能香港企業傳訊及行政部總監繆凱甄女士 (左) 及仁濟醫院華懋護理安老院院長何伊桃女士 (右) 探訪院友並與其家人拍照留念。