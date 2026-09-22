香港澳門住宿｜ 2026米芝蓮星鑰酒店名單出爐！立即規劃奢華Staycation 澳門誕生首間三星鑰＋3大頂級酒店強勢晉升

《米芝蓮指南》正式公布 2026 年最新「米芝蓮星鑰」酒店名單，香港及澳門共有 19 間酒店獲選，當中澳門新濠天地・摩珀斯由二星鑰躍升至三星鑰，成為澳門首間、亦是港澳第二間三星鑰酒店。另外坐擁維港無邊際泳池的香港四季酒店、充滿當代設計美學的香港置地文華東方酒店，以及設有全套房私人按摩浴池的澳門悅榕莊，亦憑藉匠心服務強勢晉升「二星鑰」級別！如果之後有興趣到澳門短途遊或留港Staycation的話必睇今年米芝蓮星鑰酒店名單！

什麼是「香港澳門米芝蓮星鑰酒店」？

猶如美食界最高榮譽的米芝蓮星級，「米芝蓮星鑰」（Michelin Key）是《米芝蓮指南》專為全球傑出酒店設立的住宿評鑑殿堂。自 2024 年首度推出以來，評審團隊堅持以匿名獨立的方式親身實地考察。評選並不局限於單一設施，而是全面評估整體的旅宿體驗，涵蓋歷史地標、隱世度假村以至前衛創新的現代酒店。

評審根據五項嚴格通用標準進行甄選，將入選酒店分為三個等級：

米芝蓮一星鑰：美好獨特的住宿體驗，不容錯過



米芝蓮二星鑰：驚喜非凡的住宿體驗，值得繞道前往