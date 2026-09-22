香港澳門住宿｜ 2026米芝蓮星鑰酒店名單出爐！立即規劃奢華Staycation 澳門誕生首間三星鑰＋3大頂級酒店強勢晉升

《米芝蓮指南》正式公布 2026 年最新「米芝蓮星鑰」酒店名單，香港及澳門共有 19 間酒店獲選，當中澳門新濠天地・摩珀斯由二星鑰躍升至三星鑰，成為澳門首間、亦是港澳第二間三星鑰酒店。另外坐擁維港無邊際泳池的香港四季酒店、充滿當代設計美學的香港置地文華東方酒店，以及設有全套房私人按摩浴池的澳門悅榕莊，亦憑藉匠心服務強勢晉升「二星鑰」級別！如果之後有興趣到澳門短途遊或留港Staycation的話必睇今年米芝蓮星鑰酒店名單！
什麼是「香港澳門米芝蓮星鑰酒店」？
猶如美食界最高榮譽的米芝蓮星級，「米芝蓮星鑰」（Michelin Key）是《米芝蓮指南》專為全球傑出酒店設立的住宿評鑑殿堂。自 2024 年首度推出以來，評審團隊堅持以匿名獨立的方式親身實地考察。評選並不局限於單一設施，而是全面評估整體的旅宿體驗，涵蓋歷史地標、隱世度假村以至前衛創新的現代酒店。
評審根據五項嚴格通用標準進行甄選，將入選酒店分為三個等級：
米芝蓮一星鑰：美好獨特的住宿體驗，不容錯過
米芝蓮二星鑰：驚喜非凡的住宿體驗，值得繞道前往
米芝蓮三星鑰：畢生難忘的住宿體驗，值得專程前往
2026 年香港及澳門米芝蓮星鑰酒店名單
三星鑰酒店（2 間）
澳門新濠天地・摩珀斯（由二星鑰晉升）
香港瑰麗酒店
二星鑰酒店（8 間）
澳門悅榕莊（由一星鑰晉升）
香港四季酒店（由一星鑰晉升）
香港置地文華東方酒店（新晉）
澳門上葡京
澳門范思哲酒店（Palazzo Versace Macau）
卡爾拉格斐酒店（The Karl Lagerfeld）
香港半島酒店
香港居舍酒店（The Upper House）
一星鑰酒店（9 間）
澳門四季酒店
唯港薈（Hotel ICON）
澳門倫敦人
香港美利酒店
香港文華東方酒店
香港麗思卡爾頓酒店
澳門麗思卡爾頓酒店
香港瑞吉酒店
澳門瑞吉酒店