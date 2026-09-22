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出版：2026-Sep-22 16:00
更新：2026-Sep-22 16:00

香港澳門住宿｜ 2026米芝蓮星鑰酒店名單出爐！立即規劃奢華Staycation 澳門誕生首間三星鑰＋3大頂級酒店強勢晉升

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Joe17

香港澳門住宿｜ 2026米芝蓮星鑰酒店名單出爐！立即規劃奢華Staycation 澳門誕生首間三星鑰＋3大頂級酒店強勢晉升

《米芝蓮指南》正式公布 2026 年最新「米芝蓮星鑰」酒店名單，香港及澳門共有 19 間酒店獲選，當中澳門新濠天地・摩珀斯由二星鑰躍升至三星鑰，成為澳門首間、亦是港澳第二間三星鑰酒店。另外坐擁維港無邊際泳池的香港四季酒店、充滿當代設計美學的香港置地文華東方酒店，以及設有全套房私人按摩浴池的澳門悅榕莊，亦憑藉匠心服務強勢晉升「二星鑰」級別！如果之後有興趣到澳門短途遊或留港Staycation的話必睇今年米芝蓮星鑰酒店名單！

什麼是「香港澳門米芝蓮星鑰酒店」？

猶如美食界最高榮譽的米芝蓮星級，「米芝蓮星鑰」（Michelin Key）是《米芝蓮指南》專為全球傑出酒店設立的住宿評鑑殿堂。自 2024 年首度推出以來，評審團隊堅持以匿名獨立的方式親身實地考察。評選並不局限於單一設施，而是全面評估整體的旅宿體驗，涵蓋歷史地標、隱世度假村以至前衛創新的現代酒店。

評審根據五項嚴格通用標準進行甄選，將入選酒店分為三個等級：

米芝蓮一星鑰：美好獨特的住宿體驗，不容錯過

米芝蓮二星鑰：驚喜非凡的住宿體驗，值得繞道前往

米芝蓮三星鑰：畢生難忘的住宿體驗，值得專程前往

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2026 年香港及澳門米芝蓮星鑰酒店名單

三星鑰酒店（2 間）

  • 澳門新濠天地・摩珀斯（由二星鑰晉升）

  • 香港瑰麗酒店

二星鑰酒店（8 間）

  • 澳門悅榕莊（由一星鑰晉升）

  • 香港四季酒店（由一星鑰晉升）

  • 香港置地文華東方酒店（新晉）

  • 澳門上葡京

  • 澳門范思哲酒店（Palazzo Versace Macau）

  • 卡爾拉格斐酒店（The Karl Lagerfeld）

  • 香港半島酒店

  • 香港居舍酒店（The Upper House）


一星鑰酒店（9 間）

  • 澳門四季酒店

  • 唯港薈（Hotel ICON）

  • 澳門倫敦人

  • 香港美利酒店

  • 香港文華東方酒店

  • 香港麗思卡爾頓酒店

  • 澳門麗思卡爾頓酒店

  • 香港瑞吉酒店

  • 澳門瑞吉酒店

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