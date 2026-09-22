SOGO 10周年會員日優惠｜美妝、手袋、家電低至3折 消費滿$1,000可低至2折換購秋日貨品

SOGO 10周年會員日｜美妝、手袋、家電低至3折 消費滿$1,000可低至2折換購秋日貨品

SOGO Rewards 會員日今年踏入10周年，崇光銅鑼灣店、崇光啟德店及崇光網店由9月25日至10月19日同步推出一系列優惠，包括全店2X積分、指定品牌高達40X積分，以及逾200個品牌低至3折優惠。期間累積消費滿$1,000，更可於指定換購期以低至2折換購秋日精選貨品。



全店2X積分 指定品牌高達40X 活動期間，SOGO Rewards會員於崇光銅鑼灣店、崇光啟德店及崇光網店消費，可享全單2X積分，指定貨品除外。部分品牌更有高達40X積分優惠，累積的Rewards Dollar可於崇光購物時使用。 逾200品牌低至3折 銅鑼灣店及啟德店合共推出逾200個品牌優惠，涵蓋美妝護膚、服飾、手袋、家品及電器等。 銅鑼灣店有LANCOME、SK-II、SHISEIDO及Estée Lauder等品牌推出優惠套裝；MICHAEL KORS、FURLA、TORY BURCH等手袋及鞋履品牌亦有折扣。家品電器方面，Le Creuset、Zojirushi象印、Dyson及床褥寢具等貨品低至3折。

啟德店則有CLINIQUE、L’OCCITANE、Clarins等美妝及個人護理品牌優惠，另有Samsonite旅行箱、Columbia及其他服飾品牌折扣，雙子匯內的餐飲商戶也推出指定優惠。

消費滿$1,000 低至2折換購秋日貨品 會員於活動期間累積消費滿$1,000，可到銅鑼灣店SOGO Club 16樓或啟德店9樓指定換購處，以優惠價換購秋日精選貨品，折扣低至2折。每人同一貨品最多換購2件，每期最多合共8件，數量有限，換完即止。 換購分兩期進行： 第一期：9月25日至10月4日

第二期：10月5日至10月19日 換購貨品包括名牌手袋、旅行箱、小家電及養生美酒等。



新會員入會送$20電子現金券 消費滿$5,000再賺50 Rewards Dollar 活動期間新登記成為SOGO Rewards會員，可獲$20崇光電子現金券。新會員累積消費，最多可用2張發票，淨值滿$1,500可獲15 Rewards Dollar；滿$5,000則可獲50 Rewards Dollar。 另外，將SOGO Rewards會員帳戶連結至The Twins Rewards，可獲雙子匯$20電子現金券1張。 會員號碼有「1」或「0」 $60買$100崇光電子現金券 配合10周年及國慶黃金週，9月25日至10月11日期間，SOGO Rewards會員號碼含有「1」或「0」，即可用$60購買面值$100的崇光電子現金券，每位會員限購1張。

啟德店限定 消費滿$500換Yonna Yonna意式雪糕 崇光啟德店於指定日期推出「空中綠洲・Chill驚喜」，會員單一購物滿淨值$500，可獲電子券換領Yonna Yonna意式雪糕1份。 優惠日期為9月25日至27日、10月1日至7日、10月10日至11日及10月17日至19日。KIKU菊花金卡或以上會員，或出示有效旅遊證件的會員，可額外獲1份雪糕。每日數量有限，換完即止。

中銀崇光Visa卡4重優惠 中銀崇光Visa卡客戶同期可享多項額外優惠，包括： 申請有賞：申請中銀崇光Visa卡可獲$50崇光禮券及有獎遊戲機會1次，成功申請再有機會獲高達$500崇光電子現金券。

有獎遊戲：累積購物滿淨值$2,000，可參與有獎遊戲1次，有機會獲$20崇光電子現金券。 消費回饋：累積購物滿$5,000，並符合單筆簽帳滿$300的條件，可享額外7%回贈。 綁定有賞：將中銀崇光Visa卡綁定至SOGO Rewards手機App，可獲$20崇光電子現金券。

SOGO 10周年會員日優惠