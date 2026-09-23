維特健靈靜心舒壓花藝班 會員價$249可全數換購產品+送$140舒壓禮品包

都市人生活節奏急促，每日忙於工作與家庭。若常覺得大腦無法停止運轉、連睡覺都無法放鬆，可能身心已經發出警號。為了讓大眾在忙碌中尋回內心平靜，「維特健靈」將於10月舉辦限時體驗「靜心舒壓花藝班」，由專業花藝師親自指導，帶領參加者透過親手接觸花草，嘗試色彩搭配，暫時放低生活煩惱，專注享受創作的慢活療癒時光。

本次「靜心舒壓花藝班」特別誠邀新會員及「健靈會」會員參加。活動費用為$249，主辦方誠意回饋支持者，推出「全數回贈」優惠，報名費可在活動當日全數轉為優惠券，於維特健靈中心29樓專門店選購任何品牌的產品。此外，成功出席活動的參加者，更可額外獲贈價值$140的舒壓禮品包1份，實行有得玩、有得買兼有禮物帶回家。