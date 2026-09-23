維特健靈靜心舒壓花藝班 會員價$249可全數換購產品+送$140舒壓禮品包

都市人生活節奏急促，每日忙於工作與家庭。若常覺得大腦無法停止運轉、連睡覺都無法放鬆，可能身心已經發出警號。為了讓大眾在忙碌中尋回內心平靜，「維特健靈」將於10月舉辦限時體驗「靜心舒壓花藝班」，由專業花藝師親自指導，帶領參加者透過親手接觸花草，嘗試色彩搭配，暫時放低生活煩惱，專注享受創作的慢活療癒時光。
本次「靜心舒壓花藝班」特別誠邀新會員及「健靈會」會員參加。活動費用為$249，主辦方誠意回饋支持者，推出「全數回贈」優惠，報名費可在活動當日全數轉為優惠券，於維特健靈中心29樓專門店選購任何品牌的產品。此外，成功出席活動的參加者，更可額外獲贈價值$140的舒壓禮品包1份，實行有得玩、有得買兼有禮物帶回家。
活動將於10月10、11日在維特健靈中心29樓舉行。每日共設有四個時段(早上10時至傍晚6時)，每場花藝體驗為2小時。活動登記期由即日起至10月1日截止，名額有限，先到先得。由於需要即時繳費方為有效確認，有興趣給自己一趟療癒時段的市民，可瀏覽官方網站。
《靜心舒壓花藝班》活動詳情：
日期：10月10、11日
第一場：早上10時至下午12時、第二場：下午12時至下午2時、第三場：下午2時至下午4時、第四場：下午4時至下午6時
地點：九龍荔枝角長沙灣道918號維特健靈中心29樓
費用：新會員價$249(可全數換購維特健靈產品)
登記報名：維特健靈