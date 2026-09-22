深圳好去處 ｜ 海綿寶寶比奇堡路人魚快閃登陸福田 逾60隻角色打卡 必買深圳限定精品

繼在上海掀起熱潮後，《海綿寶寶》比奇堡路人魚快閃活動正式登陸深圳福田卓悅中心！由即日起至11月1日，超過60隻不同造型性格的「路人魚」空降商場各個角落，完美重現動畫中荒誕又充滿故事感的海底世界。除了多個沉浸式打卡場景，快閃店更推出深圳獨家限定的校服造型公仔衫，以及多款人氣周邊商品，粉絲們記得去打卡！
沉浸式探索比奇堡打卡位
在《海綿寶寶》動畫裡，那些每天在蟹堡王排隊、在駕校被罵、動不動就宣告躺平的「路人魚」，今次終於成為主角！這次深圳快閃店的規模全面升級，比上海站更大，超過60隻造型古怪、表情充滿戲劇張力的路人魚散佈在商場四周，精準擊中廣大上班族的共鳴。漫步在商場，猶如置身於真實的海底城市尋寶，每個轉角都能偶遇驚喜。場內精心佈置了多個還原度極高的打卡裝置，必到中央大街與搶眼的「Bikini CLUB船車」合照，再走到西區負一樓探索充滿復古氛圍的「淘金假日」場景。此外，還有充滿幽默感的「比奇堡相親角」、地道的「熱狗小攤」以及華麗的「海底大飯店」，處處都是打卡位！
快閃店必買周邊 自由配搭專屬路人魚
打卡過後，當然要到比奇堡百貨快閃店將心儀周邊帶回家。快閃店內最受矚目的體驗，莫過於能夠為路人魚自由配搭各種服裝、髮型與精緻飾品。當中絕對不能錯過深圳獨家限定的「深圳校服」公仔衫，以及首度曝光的「蟑螂造型」公仔衫，穿在路人魚身上滿滿反差萌！除了自訂公仔，店內還雲集了多款實用與造型兼備的人氣商品。重點推介質感軟綿綿的「章魚哥大抱枕」，以及設計破格的「蟹老闆雨靴大號斜挎包」，隨包更附送迷你的海綿寶寶雨靴掛件，細節滿分。另外，貨架上還有流沙手機支架、轉轉路人魚冰箱貼、實用的抽繩包與扇子，加上印有趣味字句的路人魚貼紙，保證讓粉絲們滿載而歸。
海綿寶寶比奇堡快閃店
活動日期： 即日起至2026年11月1日
地點： 深圳福田卓悅中心