深圳好去處 ｜ 海綿寶寶比奇堡路人魚快閃登陸福田 逾60隻角色打卡 必買深圳限定精品

繼在上海掀起熱潮後，《海綿寶寶》比奇堡路人魚快閃活動正式登陸深圳福田卓悅中心！由即日起至11月1日，超過60隻不同造型性格的「路人魚」空降商場各個角落，完美重現動畫中荒誕又充滿故事感的海底世界。除了多個沉浸式打卡場景，快閃店更推出深圳獨家限定的校服造型公仔衫，以及多款人氣周邊商品，粉絲們記得去打卡！

沉浸式探索比奇堡打卡位 在《海綿寶寶》動畫裡，那些每天在蟹堡王排隊、在駕校被罵、動不動就宣告躺平的「路人魚」，今次終於成為主角！這次深圳快閃店的規模全面升級，比上海站更大，超過60隻造型古怪、表情充滿戲劇張力的路人魚散佈在商場四周，精準擊中廣大上班族的共鳴。漫步在商場，猶如置身於真實的海底城市尋寶，每個轉角都能偶遇驚喜。場內精心佈置了多個還原度極高的打卡裝置，必到中央大街與搶眼的「Bikini CLUB船車」合照，再走到西區負一樓探索充滿復古氛圍的「淘金假日」場景。此外，還有充滿幽默感的「比奇堡相親角」、地道的「熱狗小攤」以及華麗的「海底大飯店」，處處都是打卡位！