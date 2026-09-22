香港耀能協會調查指學前兒童專注力稍遜 專家分享3大錦囊助培養專注力

小朋友的「學習品質」是許多老師及家長的重點關注項目。香港耀能協會推行為期兩年的「小種子・栽種學習心」培幼計劃，並於今早公布學前兒童學習品質問卷調查結果。調查顯示，在9種學習品質中，最多受訪者認為好奇心是小朋友表現較為理想的項目，專注力則是表現最不理想的項目。協會認為，小朋友的發展軌跡與腦部發展相關，因此成長步伐各不相同，建議家長可從學習環境、目標設定及休息方面入手，提升孩子的能力。

培幼計劃由香港耀能協會的教育心理學家、幼兒教師、治療師及社工組成跨專業團隊，參考各地有關「學習品質」的資料，將9種重要學習元素設計成原創「小種子」角色，包括「真好奇」、「齊嘗試」、「有創意」、「好主動」、「有辦法」、「好專心」、「齊等候」、「守規則」及「有計劃」，並推行連串活動提升SEN幼兒的學習品質。協會合共向923名2至6歲的兒童家長和學前教育工作者，進行有關「學習品質」的問卷調查，了解孩子在各項學習品質方面的表現，以及家長和老師所需的支援。

調查結果顯示，受訪家長及老師重視的學習品質項目高度一致，分別為專注力、主動程度及堅持度。近四成受訪家長及超過一半受訪老師認為孩子的好奇心表現最理想，亦有超過兩成家長及老師認為小朋友的專注程度不理想。教育心理學家鄧嘉雯表示，家長可從3方面入手，提升孩子的專注力，包括睡眠時間充足、減少學習環境附近的干擾，以及設定可行的目標。

同一品質可致正或負面行為

調查同時發現，學前幼兒出現「正負表現並存」的特徵，過半數幼兒會因好奇而主動發問，亦會因此越界觸碰物件。團隊認為幼兒的成長步伐與腦部發展相關，好奇心和主動性等動機型品質較早出現，相反專注力、抑制衝動及堅持性等調節型品質則較後成熟，建議家長和老師肯定孩子行為背後的動機，再給予清晰界線及可行方法，幫助孩子將潛能轉化成正面學習品質。

協會推出一系列教材和親子活動等，幫助有特殊需要兒童、家長和老師提升孩子的學習品質。協會高級幼兒老師葉春蘭分享，計劃曾舉辦飲茶活動，帶領小朋友及其家長到社區茶樓感受氣氛，參與的小朋友不但獲分派任務，學習等候和守規矩，家長亦須完成個人化的工作紙，鞏固及應用所學的技巧。