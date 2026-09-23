萬聖節好去處2026｜港鐵五大商場推限定活動 香港鬼怪物語/巨型UFO/廣東歌派對

萬聖節未到，港鐵商場率先換上節日氣氛！THE SOUTHSIDE、圍方、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城由10月起陸續推出萬聖節活動，想睇香港鬼怪傳說、打卡巨型UFO，或者夜晚聽廣東歌、跳舞都有可以。五大商場更聯手推出MTR Mobile徽章收集活動，集齊指定徽章可換電子優惠券；指定商場消費滿$500或$800，還有機會參加抽獎，合共送出77,000份禮品及電子優惠券。

萬聖節好去處2026｜THE SOUTHSIDE玩「懼」節 巨型暗黑玩具登場 THE SOUTHSIDE由10月2日至11月1日換上「THE TOYrifying SOUTHSIDE 玩懼節」主題，商場不同位置都會見到一班暗黑玩具角色。LG中庭有巨型入口及紫橙色熊仔「眼啤啤」，戶外廣場則有逾4米高玩「懼」盒；再行上L1至L3，還有詭異小屋、暗黑盲盒及「天馬行兇」等打卡位。 喜歡廣東歌的話，10月24日可以留意「廣東歌萬聖夜」，DJ Cantomania會駐場，並邀請嘉賓演出；10月31日萬聖節當晚則有「Asian Wave萬聖夜」，換上亞洲熱門舞曲及潮流音樂。兩晚都有主題飲品及萬聖節化妝服務。



THE TOYrifying SOUTHSIDE玩懼節 日期： 2026年10月2日至11月1日 地點： THE SOUTHSIDE各樓層及戶外廣場 重點項目： 廣東歌萬聖夜2026 · 日期：2026年10月24日（星期六） · 時間：晚上6時至10時 · 地點：THE SOUTHSIDE LG露天廣場 及 LG中庭 · 嘉賓：

晚上6時 至7時：The Flame 樂隊表演

晚上7時 至10時：廣東歌DJ派對 · 參加方法：免費入場，可於MTR Mobile 以積分換領飲品及小食 Asian Wave萬聖夜2026 · 日期：2026年10月31日（星期六） · 時間：晚上7時至10時 · 地點：THE SOUTHSIDE LG露天廣場及 LG中庭 · 參加方法：免費入場，可於MTR Mobile 以積分換領飲品及小食

萬聖節好去處2026｜圍方走進香港鬼怪百物語 50種鬼怪現身 平日只在都市傳說中聽過的鬼怪，今個萬聖節會在圍方逐一現身。10月2日至31日期間，圍方聯同本地創作品牌「豚肉窩貼」推出「HalloWAI x 香港鬼怪百物語」，五個打卡場景集合50種香港鬼怪。 L2中庭有5.5米高巨型狐仙，旁邊還有辮子姑娘、荷花池女鬼及香港仔白虎等角色；L4則帶大家走進七號差館及達德學校，從詭異電視、掛在樹上的校服，到一扇扇神秘窗戶，都有種走入都市傳說的感覺。 戶外位置同樣有故事，L2園藝花園上演「藍田水妖大戰彩龍」光影場景，L4則有兵頭花園石獸及煙霧效果。L5就變成懷舊戲院，期間還可能遇上神出鬼沒的「朋友仔」。

10月5日起可參加MTR Mobile徽章收集活動，集齊場內15個指定徽章，可換《HalloWAI x 香港鬼怪百物語》貼紙及圍方電子優惠券。10月中起逢周末及公眾假期，鬼怪角色更會走出場景巡遊；10月17日及31日還有「鬼咁靚」突擊嘉許勳章及Good Job Brother「狐」作非為派對。

圍方 HalloWAI x 香港鬼怪百物語 日期： 2026年10月2日至10月31日 地點： 圍方L2中庭、2B園藝花園、L4活動空間、4C園藝花園及L5活動空間 重點項目： 角色見面會及巡遊 · 日期：2026年10月17-19、24-25及30-31日 · 時間：晚上6時至8時 (10月17日及31日延長至晚上9時） 本地霹靂舞團 Good Job Brother - 「狐」作非為派對 · 日期：2026年10月17及31日 · 時間：晚上7時及8時 (每節10分鐘)

萬聖節好去處2026｜青衣城變身外星基地 6米UFO登陸中庭 今年萬聖節不一定要扮鬼，青衣城就帶大家「飛」去外太空。10月5日至11月1日期間，青衣城推出「外星萌友迷失萬聖夜」，1期中庭有6米高巨型UFO，多隻外星人及外星喵出沒，還可以穿過異星隧道。 2期2樓平台花園同樣有巨型UFO。指定周末更有UFO造型無人機表演，由專業人員操控近3米直徑的UFO，在1期1樓中庭穿梭飛行；其他日子就有外星人巡遊，近距離跟訪客見面。 青衣城 「外星萌友迷失萬聖夜」 日期： 2026年10月5日至11月1日 地點： 青衣城2期2樓平台花園 (10月5日率先開放) 青衣城1期1樓中庭 (10月9日正式登場) 重點活動： 《再見UFO》 無人機表演 · 日期：2026年10月18、25及31日 · 時間：下午3時及4時正 · 地點：青衣城1期1樓中庭





萬聖節好去處2026｜The LOHAS康城日間玩闖關 入夜PopCorn舞蹈快閃 將軍澳兩大商場就把萬聖節活動分成「日」與「夜」。The LOHAS康城及PopCorn由10月5日至11月1日推出「喪玩日與夜」，日間先在The LOHAS康城玩親子闖關，晚上再到PopCorn跳舞。 小朋友可以登記成為「康城小將軍」，跟隨萬聖女巫玩「萬聖123木頭人」及「萬聖語言任務」，化身小喪屍一路玩一路過關。 入夜後，PopCorn接力舉行「喪」跳派對，DJ帶來音樂，還有萬聖快閃舞蹈演出。兩個商場期間都有鬼怪角色出現，玩完日間活動後可以繼續留低感受晚上的節日氣氛。



PopCorn 及 The LOHAS 康城「喪玩日與夜」 日期： 2026年10月5日至11月1日 地點： PopCorn 1期1樓演薈廣場 The LOHAS 康城 L3 中庭 重點項目： The LOHAS康城「喪」玩基地 · 日期： 2026年10月24日及31日 · 時間： 下午3時至6時 · 地點： The LOHAS康城3樓中庭 · 活動內容：「萬聖123木頭人」及「萬聖語言任務」趣味挑戰及與鬼怪角色見面 PopCorn 「喪」跳派對 · 日期： 2026年10月24、30及31日 · 時間： 晚上6時至９時 · 地點：PopCorn 1 期１ 樓中庭 · 活動內容：萬聖舞快閃表演（每節約15分鐘，共3節）及與鬼怪角色見面；10月30日及31日更特設DJ Live表演。

消費滿$500或$800可抽獎 合共77,000份禮品 除了萬聖節活動，指定港鐵商場由9月30日至10月30日推出「Octofun 即抽即中獎」。 MTR Mobile會員於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及THE SOUTHSIDE單一電子消費滿$800；或於杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場單一電子消費滿$500，上載有效消費收據並成功賺取MTR分，即可參加抽獎。今次港鐵商場合共送出77,000份禮品及電子優惠券。

五大商場集章 首500名可換$200電子優惠券 如果想一次過玩幾個商場，10月5日至11月1日還有「萬聖節・驚喜出沒」MTR Mobile徽章收集活動。青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及THE SOUTHSIDE都有指定徽章，會員可以逐個商場打卡集章。

成功集齊任何3款指定徽章，首500名會員可獲總值$200港鐵商場電子優惠券，其後完成任務的會員則可獲$50港鐵商場餐飲食肆電子優惠券。 另外，五大商場還會聯同跑會Just Keep Moving Training Club（JKM）舉行「MTR Malls Halloween Run」，參加者可以穿上萬聖節造型，一邊跑步一邊感受節日氣氛。 港鐵商場「Halloween Run」 推廣日期： 2026年10月指定日子 參與商場： 青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及THE SOUTHSIDE 推廣詳情： Halloween Run 與跑會 Just Keep Moving Training Club (JKM) 攜手合作，為社區注入活力與凝聚力。活動以萬聖節為主題，邀請參加者穿上創意造型，沿着各商場設計的安全路線一齊跑，連結社區互動與參與，呈現動感十足的萬聖節體驗。報名及活動詳情，請留意商場社交專頁。