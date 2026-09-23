網上熱話｜網民分享酒店夾萬有趣用法 最爆笑有人誤當微波爐可以叮麵包！

圖片來源：Threads、電影《假面飯店》劇照、Unsplash@mohamed hassouna

不少港人鍾意去旅行，去旅行時都會選擇適合自己又住得舒適的酒店，有時更會考慮及比較每間酒店提供的設施。而夾萬就是其中一樣大部份酒店會供應的客房設施，但近日就有網民好奇發文，詢問「房入面個夾萬到底有幾多人真係會用？」引來大批網民分享有趣經歷。

酒店夾萬用法惹人好奇 早前，一位網民在Threads上發文，劈頭問「到底有冇人係每次去旅行都必定會用夾萬？定係大家都當佢係裝飾？」只因「入住酒店咁多次，我到依家都搞唔明白，房入面個夾萬到底有幾多人真係會用？」、「每次見到都覺得好安心，但一次都無開過，放護照又怕走嗰陣忘記拎，放貴重物品又覺得房務員有 Master Code」。帖文引起網民關注，更紛紛留言分享與夾萬相關的有趣經歷。

1.參與水上活動 有網民認真分析酒店房內的夾萬用法，直言去玩水上活動又或是去一些比較「山卡啦」的地方時，「唔想帶咁多本護照同咁多錢」，就會先將貴重物品暫存在夾萬裡。 2.家庭房恩物 有港媽表示以往「淨係同先生去旅行就無乜用到」，但在小朋友出世後要住家庭房就「終於發現夾萬係有啲用」，全因「帶埋屋企姐姐去住家庭房嘅時候會用到，可能留咗小朋友同姐姐喺房一陣，自己同先生出去行下，有啲貴重嘢，飾物同埋大量金錢會鎖入去」。

3.放戰利品 有網民分享平常去旅行都好少用，但就曾經試過在泰國旅行時，在名店「買咗mini lindy加配貨大概60幾萬銖（約港幣14萬元），我就放入夾萬，成個trip都好安全」。

4.放應急錢 人在異地最怕遇上突發事件，有網民就教路「會放一千幾百同港幣入去，如果響街比人打劫仲有少少錢剩黎應急」。 5.放啤酒 除了以上的用法，有網民就圖文並茂，表示自己曾經用夾萬存放啤酒，更笑稱自己「驚俾人偷」。 6.惡作劇 同鍾意整蠱人的朋友去旅行，難免對方會有惡作劇的想法，為整個旅途增添記憶點。有網民就笑稱試過「用嚟鎖住個friend部手機」、「一定係將一齊去交流團嘅同學其中一隻鞋收入去」，十分惡搞。 7.誤當微波爐 引來最多網民關注的用法，就是有自稱七八年前在酒店做炒散的網民分享，「有個客問我點解放咗個麵包入去撳咗一字，個麵包都係唔會熱」，錯將夾萬當作微波爐使用，令一眾網民笑爆肚。