敦煌石窟壁畫巡迴到中央圖書館展出 還原隋唐百姓鬼馬生活日常

千年前的古人生活，可能比我們想像的還要精彩！由康樂及文化事務署主辦的《敦煌石窟壁畫中的隋唐盛世》巡迴展覽，繼早前於石塘咀圖書館、元朗劇院展出後，近日終於在香港中央圖書館舉行。本次展覽打破歷史沉悶框架，精選多幅記錄千年前百姓起居飲食與消閒娛樂的石窟壁畫，帶領市民一秒穿越時空，直擊隋唐盛世的人間煙火氣。
古代露天pub 與驚險雜技曝光
敦煌石窟不單是神聖的藝術寶庫，更是千年前古代百姓的生活浮世繪。展覽現場特別解密三大必看人性化亮點，包括生動描繪7名兒童頑皮日常的《群童採花》，畫中3個孩子手腳靈活地爬上樹梢摘花，另外4個則在樹下眼巴巴地兜著花枝，純樸童真跨越千年依然讓人會心微笑。
描繪唐代經濟繁榮的《露天酒肆》，壁畫中客人圍坐在長枱兩側，一邊暢飲、一邊欣賞舞伎熱舞，完全是古代版的露天酒吧與狂歡派對，原來古人也愛收工去happy hour。《勾欄百戲》剛還原了驚險刺激的街頭雜技，畫中的三角形帷帳內，一位大力士用頭頂著長竿，竿上的特技藝人正靈活地翻騰跳躍，周圍觀眾看得目瞪口呆，熱鬧非凡。
展期跨年適合親子共學
原來千年之前古人的日常生活，與現代人的消閒方式有著驚人相似之處，展覽作為「弘揚中華文化系列」的重點活動，康文署期望透過這些兼具故事性與生活感的珍貴影像，讓市民以更立體、更有趣的角度，認識博大精深的中華文化，非常適合家長在周末帶同兒童一起前住欣賞。展覽之後將移師到屯門大會堂、荃灣大會堂及沙田大會堂巡展，期望更多市民接觸到古人的生活與文化。
《敦煌石窟壁畫中的隋唐盛世》巡迴展覽詳情：
日期：即日起至 10月31日
地點：香港中央圖書館(一樓展覽活動空間)
費用：全免
查詢：弘揚中華文化辦公室