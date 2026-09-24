敦煌石窟壁畫巡迴到中央圖書館展出 還原隋唐百姓鬼馬生活日常

千年前的古人生活，可能比我們想像的還要精彩！由康樂及文化事務署主辦的《敦煌石窟壁畫中的隋唐盛世》巡迴展覽，繼早前於石塘咀圖書館、元朗劇院展出後，近日終於在香港中央圖書館舉行。本次展覽打破歷史沉悶框架，精選多幅記錄千年前百姓起居飲食與消閒娛樂的石窟壁畫，帶領市民一秒穿越時空，直擊隋唐盛世的人間煙火氣。

古代露天 pub 與驚險雜技曝光



敦煌石窟不單是神聖的藝術寶庫，更是千年前古代百姓的生活浮世繪。展覽現場特別解密三大必看人性化亮點，包括生動描繪7名兒童頑皮日常的《群童採花》，畫中3個孩子手腳靈活地爬上樹梢摘花，另外4個則在樹下眼巴巴地兜著花枝，純樸童真跨越千年依然讓人會心微笑。