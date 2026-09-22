10.1半價睇好戲強勢回歸 搶飛攻略一文睇清 王丹妮9.26落區派爆谷

國慶黃金周驚喜福利，香港戲院商會宣布，由電影發展基金資助的「10.1半價睇好戲」強勢回歸。當日全港52間商業戲院所有場次(包括IMAX等14種放映格式)戲票一律半價，實行全城同歡。 為了幫活動造勢，甄子丹等群星紛紛拍片力撐。
香港戲院商會更將於9月26日(星期六)推出「爆谷出沒注意」流動宣傳車，駛入沙田、旺角及銅鑼灣鬧市。屆時女星王丹妮(Louise)將化身「幸運女神」，親身落區派免費爆谷。私底下是「爆谷控」的Louise笑言：「爆谷象徵睇戲時的快樂，希望把這份甜滋滋的喜悅親手送給大家，一齊mark實買飛日，fun住撐香港戲院。」
10.1購票四大須知細節 ：
開售時間：10.1半價睇好戲門票，於9月28日中午12時起各大戲院票房、網站及App陸續開售(寶石戲院則於9月30日起預售)。
購票限制：戲院票房購票每人每次最多限買4張，網上購票規則依各院線限制。
票價計算：所有戲票一律半價(包場及特備節目除外)。折實後如有小數點，一律進位以1元計算。當日不適用換票證、贈券及銀行購票優惠。
參與院線：百老匯、英皇、MCL、Cinema City、高先、影藝、星達、CGV、華懋、Lumen、寶石、新寶、新光黃埔。如有任何爭議，戲院保留最終決定權。
香港電影業好戲精彩連場，記得設定鬧鐘準時搶飛。活動詳情可瀏覽香港戲院商會官網或其官方社交平台。
查詢：10.1 半價睇好戲