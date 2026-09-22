10.1半價睇好戲強勢回歸 搶飛攻略一文睇清 王丹妮9.26落區派爆谷

國慶黃金周驚喜福利，香港戲院商會宣布，由電影發展基金資助的「10.1半價睇好戲」強勢回歸。當日全港52間商業戲院所有場次(包括IMAX等14種放映格式)戲票一律半價，實行全城同歡。 為了幫活動造勢，甄子丹等群星紛紛拍片力撐。 香港戲院商會更將於9月26日(星期六)推出「爆谷出沒注意」流動宣傳車，駛入沙田、旺角及銅鑼灣鬧市。屆時女星王丹妮(Louise)將化身「幸運女神」，親身落區派免費爆谷。私底下是「爆谷控」的Louise笑言：「爆谷象徵睇戲時的快樂，希望把這份甜滋滋的喜悅親手送給大家，一齊mark實買飛日，fun住撐香港戲院。」