LEGO首個英雄任務 集齊4款限量徽章 玩遊戲免費帶走禮物包！

LEGO再推新活動！即日起，LEGO發起首個「BUILD YOUR HERO STORY」活動，邀請全港大小英雄投入連串任務。玩家不但可親手打造專屬英雄角色，甚至能加入萬聖節狂歡大派對，展開專屬的英雄故事！

即日起，LEGO發起首個「BUILD YOUR HERO STORY」活動。

拼砌專屬英雄勳章+角色 冒險旅程從樂高認證專門店開始。各位大小英雄可先到專門店領取專屬任務卡，再透過敏銳觀察力尋找隱藏於店內不同盒組上的各個英雄，通過「英雄大召集」的考驗獲取專屬英雄勳章。接下來的「英雄誕生: 拯救大作戰」考驗小朋友的動手能力，他們需要親手拼砌出獨一無二的英雄角色和裝備武器，並盡力拯救即將沉沒的救援船隻，以換取另一款限量英雄勳章。小玩家亦可與店員交換勳章，將店員手上的獨家徽章帶回家。

投入萬聖節派對 換取限定英雄勳章 另外，萬聖節的歡樂神秘氣氛漸濃。10月15日起，LEGO今年攜手西九文化區舉辦節日派對。搗蛋小怪獸「Brick-Monster」將會現身，不妨精心打扮換上最喜愛的英雄服飾，並帶上專屬的LEGO裝備，投入一場充滿笑聲的節日聚會。活動除了設有LEGO萬聖節主題佈置，同時推出「BRICK or TRICK」工作坊、「Hero Hunt」和LEGO 創意拼砌活動等。萬聖節當晚更加迎來壓軸慶典，讓小英雄領取最後一個限定英雄勳章的兌換券，於10月20日至11月9日前往指定換領地點，拼湊出專屬的英雄故事。