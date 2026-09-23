LEGO首個英雄任務 集齊4款限量徽章 玩遊戲免費帶走禮物包！

LEGO再推新活動！即日起，LEGO發起首個「BUILD YOUR HERO STORY」活動，邀請全港大小英雄投入連串任務。玩家不但可親手打造專屬英雄角色，甚至能加入萬聖節狂歡大派對，展開專屬的英雄故事！
拼砌專屬英雄勳章+角色
冒險旅程從樂高認證專門店開始。各位大小英雄可先到專門店領取專屬任務卡，再透過敏銳觀察力尋找隱藏於店內不同盒組上的各個英雄，通過「英雄大召集」的考驗獲取專屬英雄勳章。接下來的「英雄誕生: 拯救大作戰」考驗小朋友的動手能力，他們需要親手拼砌出獨一無二的英雄角色和裝備武器，並盡力拯救即將沉沒的救援船隻，以換取另一款限量英雄勳章。小玩家亦可與店員交換勳章，將店員手上的獨家徽章帶回家。
投入萬聖節派對 換取限定英雄勳章
另外，萬聖節的歡樂神秘氣氛漸濃。10月15日起，LEGO今年攜手西九文化區舉辦節日派對。搗蛋小怪獸「Brick-Monster」將會現身，不妨精心打扮換上最喜愛的英雄服飾，並帶上專屬的LEGO裝備，投入一場充滿笑聲的節日聚會。活動除了設有LEGO萬聖節主題佈置，同時推出「BRICK or TRICK」工作坊、「Hero Hunt」和LEGO 創意拼砌活動等。萬聖節當晚更加迎來壓軸慶典，讓小英雄領取最後一個限定英雄勳章的兌換券，於10月20日至11月9日前往指定換領地點，拼湊出專屬的英雄故事。
玩遊戲贏免費禮物包
想免費帶走LEGO禮物包？10 月 20 日至 31 日期間，粉絲以最型格帥氣的英雄造型親臨樂高認證專門店，以及欸向店員說出暗號「Brick or Trick」，即可參加「Brick or Trick」萬聖節限定挑戰。成功過關的玩家，即可免費贏取獨家LEGO禮物包，各位萬勿錯過！
LEGO香港「BUILD YOUR HERO STORY」活動詳情：
活動
日期
地點
英雄大召集
即日至 10 月 16 日
香港及澳門樂高®認證專門店
英雄誕生: 拯救大作戰
即日至 10 月 11 日
香港及澳門樂高®認證專門店
• 銅鑼灣時代廣場店、將軍澳 PopCorn 店、屯門市廣場店：10 月 10、11 日 • 旺角朗豪坊店、太古城中心店、香港樂高®探索中心、澳門威尼斯人店：9 月 26、27 日、10 月 3、4 日
Toys“R”Us （尖沙咀海運大廈店）：9 月 26、27 日、10 月 3、4、10、11 日
英雄勳章大對換
即日至 11 月 1 日
香港及澳門樂高®認證專門店
LEGO x WestK HERO-WEEN
10 月 15 日至 10 月 31 日
西九文化區「秘密花園」
Brick or Trick
10 月 20 日至 10 月 31 日
香港及澳門樂高®認證專門店