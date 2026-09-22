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出版：2026-Sep-22 18:23
更新：2026-Sep-22 18:23

麥當勞聯乘GD｜3款香港首發限定潮物9.23開售　復古帽、帆布袋$103起

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Joe491212

麥當勞聯乘GD｜ 3款香港首發限定潮物9.23開售　復古帽、帆布袋$103起

繼推出G-DRAGON限定珍藏卡及期間限定主題店後，香港麥當勞再推出PEACEMINUSONE香港首發聯乘限定潮物。由9月23日上午11時起，麥當勞App網上商店開售復古帽、金屬襟章及帆布袋3款限定單品，$103起可連指定套餐入手；金鐘海富中心期間限定主題店更有$379「麥當勞應援套裝」，讓各位粉絲們可以一次過收齊3款潮物。

3款限定潮物　$103起連指定套餐

3款聯乘潮物包括麥當勞復古帽、金屬襟章及帆布袋，分別以$113、$103及$163連指定套餐發售。套餐有多款選擇，包括韓辣牛油醬脆爆雞腿飽、麥樂雞9件、芝士安格斯及板燒雞腿飽超值套餐。

完成App購買後，可於9月23日至27日期間到所選的指定餐廳取貨，全港共有80間餐廳提供換領。購買任何一款限定潮物可獲主題手挽紙袋一個；選購$379「麥當勞應援套裝」則可獲3個。

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金鐘主題店限定　$379一次過集齊3款

如果想一次過收齊復古帽、金屬襟章及帆布袋，金鐘海富中心期間限定主題店推出的「麥當勞應援套裝」就一次過包括3款潮物及3份指定套餐，售價$379。各位粉絲們取貨當日可以順便到主題店打卡，店内會延續今次聯乘企劃的主題布置，早前推出的「麥當勞塗鴉牆」都可以在店內找到。

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G-DRAGON限定珍藏卡9.23起增加套餐選擇

此外，早前推出的3款G-DRAGON「限定珍藏卡」同樣繼續派發。除了原有的「指定超值套餐配鹽味焦糖迷你脆條」，麥當勞將於9月23日起再增加套餐組合，例如「指定超值套餐配甜心脆脆OREO®麥旋風」，或指定超值套餐加$9.5升級至「大大啖組合」，均可獲隨機珍藏卡一張。

限定珍藏卡及3款聯乘潮物數量有限，售完即止。


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