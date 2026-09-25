法鬥、八哥都上榜！9種較少吠叫小型犬排行榜

住在香港，飼養小型犬是不少家庭的選擇。不過，體形細小不代表一定「易湊」，其中最常見的顧慮，一定是狗狗會否經常吠叫，影響家人和鄰居。不同狗種會有不一樣的性格，有些小型犬天生較沉穩，只要配合適當訓練和生活安排，也可以成為安靜又親人的家庭伴侶。小型犬面對陌生環境、突如其來的聲響或比自己龐大的事物時，較容易產生戒心，吠叫有時只是牠們表達緊張、提醒主人或保護自己的方式。部分犬種過去亦曾被培育作狩獵或警戒用途，反應敏捷、警覺性高，吠叫自然較頻密。以下9個較少吠叫的小型犬品種，大家最喜歡哪一個呢？

較少吠叫狗品種第 1 名：法國鬥牛犬 法國鬥牛犬外形討人歡喜，性格親人，喜歡留在家人身邊。牠們通常不會因小事大叫，面對陌生人時亦較大方，適合喜歡陪伴感、但又不希望狗狗過分吵鬧的家庭。

較少吠叫狗品種第 2 名：八哥 八哥身形結實，表情帶點憨厚，性格多數平和友善。牠們不屬於特別敏感的犬種，日常較享受安靜陪伴，對有小朋友或長者的家庭亦較容易適應。

較少吠叫狗品種第 3 名：波士頓㹴 波士頓㹴體形小巧，反應靈活，懂得觀察主人的情緒。牠們偶爾會表現活潑一面，但在熟悉的家居環境中通常較穩定，不會在無原因之下而長時間吠叫。

較少吠叫狗品種第 4 名：摩天使 摩天使是不少人熟悉的伴侶犬，外表優雅，性格溫順。牠們重視與主人的互動，只要得到足夠陪伴和安全感，一般不會因小刺激而頻繁吠叫。

較少吠叫狗品種第 5 名：約瑟爹利 約瑟爹利性格大多聰明機靈，對外界事物有好奇心。雖然牠們有時會展現活躍和探索慾，但如果從小建立規律生活和清楚界線，通常都可以令牠減少無謂吠叫。

較少吠叫第狗品種第 6 名：查理斯王騎士犬 查理斯王騎士犬氣質溫柔，親近家人，適應力不俗。牠們普遍不具強烈攻擊性，也較少以吠叫來表達不安，適合重視互動和安定感的主人。

較少吠叫狗品種第 7 名：日本狆 日本狆外形細緻，舉止較斯文，喜歡待在主人附近。牠們性格敏感但不算急躁，若生活節奏穩定，通常能保持安靜，是適合室內飼養的小型犬之一。

較少吠叫狗品種第 8 名：北京犬 北京犬對家人忠心，個性有主見但不特別外向。面對陌生人時，牠們可能會保持距離，但多數不會以激烈吠叫回應，較適合喜歡安靜陪伴的主人。