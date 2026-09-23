聖安娜中秋送暖 連續3天落區免費派月餅 60歲以上長者憑卡即領(附時間+地點)

中秋佳節人月團圓，一點傳統滋味最能溫暖人心。本地糕餅品牌聖安娜餅屋於今年中秋前夕，特別推出《中秋送暖月餅派發活動》活動，一連3天走入多個社區，為一眾老人家送上節日關懷與祝福，讓街坊在濃厚節日氣氛中，提早品嘗甜入心傳統滋味。

本次送暖活動特別體貼銀髮族，凡年滿60歲或以上的長者，只需由其本人親臨指定地點，並出示樂悠卡或長者咭排隊取籌，即可免費獲得聖安娜精選月餅1個。活動將由早上10時正式開始，每日名額有限，先到先得，送完即止。