聖安娜中秋送暖 連續3天落區免費派月餅 60歲以上長者憑卡即領(附時間+地點)

中秋佳節人月團圓，一點傳統滋味最能溫暖人心。本地糕餅品牌聖安娜餅屋於今年中秋前夕，特別推出《中秋送暖月餅派發活動》活動，一連3天走入多個社區，為一眾老人家送上節日關懷與祝福，讓街坊在濃厚節日氣氛中，提早品嘗甜入心傳統滋味。
本次送暖活動特別體貼銀髮族，凡年滿60歲或以上的長者，只需由其本人親臨指定地點，並出示樂悠卡或長者咭排隊取籌，即可免費獲得聖安娜精選月餅1個。活動將由早上10時正式開始，每日名額有限，先到先得，送完即止。
聖安娜中秋送暖免費月餅派發時間表：
日期：9月23日(星期三)｜大埔區
時間：上午10時至下午4時
地點：大埔超級城D區1樓610-611號舖對出場地
日期：9月24日(星期四)｜馬鞍山區
時間：上午10時至下午4時
地點：馬鞍山新港城中心2樓2002-3號舖對出場地
日期：9月25日(星期五)｜深水埗區
時間：上午10時至下午3時
地點：深水埗欽州街37K號西九龍中心1樓145舖對出場地
聖安娜餅屋特別提醒各位老友記，現場需憑持卡人本人排隊取籌，不設代領。各位可將這個暖心好消息分享給身邊長者，讓他們記底時間地點，接過這份節日祝福，過一個有愛的中秋節。
查詢：聖安娜餅屋