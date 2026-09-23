高鐵8周年大抽獎 連續3星期送80萬積分與獎品 MTR Mobile會員可贏走$3000旅遊禮券/昂坪360門票

假期想來一趟說走就走的即興短途旅行嗎？由香港西九龍站出發的高鐵，目前已直達113個內地站點，無論是去韶關漫步銀杏大道，或是到重慶品嘗地道麻辣火鍋，還是去廈門吹海風，一程列車就能輕鬆搞定。適逢高速鐵路(香港段)營運滿八載，港鐵特別呈獻「高鐵8周年大抽獎」，豪送超過80萬份豐富旅遊、購物禮品及積分，與全港市民一同分享周年喜悅。

本次大抽獎將由今日起(23/9)，連續3個星期三舉行。MTR Mobile登記會員只需在指定日期的上午9時至下午6時登入應用程式，進入「高鐵8周年大抽獎」活動頁面，答對簡單有趣問題，即可參加，每為MTR Mobile會員最多可參加3次抽獎。