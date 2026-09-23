高鐵8周年大抽獎 連續3星期送80萬積分與獎品 MTR Mobile會員可贏走$3000旅遊禮券/昂坪360門票

假期想來一趟說走就走的即興短途旅行嗎？由香港西九龍站出發的高鐵，目前已直達113個內地站點，無論是去韶關漫步銀杏大道，或是到重慶品嘗地道麻辣火鍋，還是去廈門吹海風，一程列車就能輕鬆搞定。適逢高速鐵路(香港段)營運滿八載，港鐵特別呈獻「高鐵8周年大抽獎」，豪送超過80萬份豐富旅遊、購物禮品及積分，與全港市民一同分享周年喜悅。
本次大抽獎將由今日起(23/9)，連續3個星期三舉行。MTR Mobile登記會員只需在指定日期的上午9時至下午6時登入應用程式，進入「高鐵8周年大抽獎」活動頁面，答對簡單有趣問題，即可參加，每為MTR Mobile會員最多可參加3次抽獎。
《高鐵8周年大抽獎》獎品與活動詳情：
第一輪：9月23日(星期三)
第二輪：9月30日(星期三)
第三輪：10月7日(星期三)
「高鐵8周年大抽獎」豐富獎品包括：
禮品
價值
數量
高速鐵路旅行團禮券
港幣3,000元
10
高速鐵路旅行團禮券
港幣1,000 元
45
昂坪360標準車廂來回纜車門票兩張
港幣590元
100
高速鐵路音樂盒
港幣120元
100
高速鐵路文具套裝
港幣50元
1,000
Trip.com高鐵福田站車費折扣
港幣25元
1,200
港鐵車站商店購物現金券 (香港西九龍站)
港幣20元
1,250
Shake Shack禮券 (只限ELEMENTS圓方分店使用)
港幣10元
200
Trip.com高鐵福田站車費折扣
港幣8元
4,500
88 MTR分
810,000
今次大抽獎獎品份量十足，包括高鐵旅行團電子禮券，價值高達$3,000(10名)或 $1,000(45名)，可自由挑選心水高鐵團，輕鬆玩轉潮汕、長沙或鳳凰古城；昂坪360標準車廂雙人來回纜車門票(100名)、高鐵限量音樂盒與文具套裝、Trip.com高鐵福田站車費折扣(最高減$25)；以及西九龍站港鐵車站商店$20現金券、Shake Shack圓方分店$10禮券，以及高達81萬份88 MTR積分。
MTR Mobile會員記得在指定日子試試運氣，透過回答簡單有趣問題，邊玩邊認識高鐵沿線城市的特色及旅行資訊，激發旅遊靈感，順道成為贏走旅遊大獎的幸運兒。活動詳情及條款可參閱MTR Mobile內活動專頁。
查詢：高鐵8周年大抽獎