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出版：2026-Sep-23 08:00
更新：2026-Sep-23 08:00

高鐵8周年大抽獎 連續3星期送80萬積分與獎品 MTR Mobile會員可贏走$3000旅遊禮券/昂坪360門票

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Wayne 01

高鐵8周年大抽獎 連續3星期送80萬積分與獎品MTR Mobile會員可贏走$3000旅遊禮券/昂坪360門票

假期想來一趟說走就走的即興短途旅行嗎？由香港西九龍站出發的高鐵，目前已直達113個內地站點，無論是去韶關漫步銀杏大道，或是到重慶品嘗地道麻辣火鍋，還是去廈門吹海風，一程列車就能輕鬆搞定。適逢高速鐵路(香港段)營運滿八載，港鐵特別呈獻「高鐵8周年大抽獎」，豪送超過80萬份豐富旅遊、購物禮品及積分，與全港市民一同分享周年喜悅。

本次大抽獎將由今日起(23/9)，連續3個星期三舉行。MTR Mobile登記會員只需在指定日期的上午9時至下午6時登入應用程式，進入「高鐵8周年大抽獎」活動頁面，答對簡單有趣問題，即可參加，每為MTR Mobile會員最多可參加3次抽獎。

高鐵8周年大抽獎 由2026年9月23日起 連續三個星期三 送逾80萬份禮物 焦點大獎價值港幣$3000高鐵旅行團禮券 高鐵8周年大抽獎 由9月23日起 連續三個星期三 經MTR Mobile 進入活動專頁 簡單四步 即玩即有機會贏獎 高鐵8周年大抽獎 豐富禮遇預埋你 焦點獎品包括價值港幣$3000 或 $1000 的高鐵旅行團禮券 幸運兒可挑選心水高鐵團 探索內地不同城市風情

《高鐵8周年大抽獎》獎品與活動詳情：

第一輪：923(星期三)

第二輪：930(星期三)

第三輪：107(星期三)

「高鐵8周年大抽獎」豐富獎品包括：

禮品

價值

數量

高速鐵路旅行團禮券

港幣3,000

10

高速鐵路旅行團禮券

港幣1,000

45

昂坪360標準車廂來回纜車門票兩張

港幣590

100

高速鐵路音樂盒

港幣120

100

高速鐵路文具套裝

港幣50

1,000

Trip.com高鐵福田站車費折扣

港幣25

1,200

港鐵車站商店購物現金券 (香港西九龍站

港幣20

1,250

Shake Shack禮券 (只限ELEMENTS圓方分店使用)

港幣10

200

Trip.com高鐵福田站車費折扣

港幣8

4,500

88 MTR

 

810,000

 

今次大抽獎獎品份量十足，包括高鐵旅行團電子禮券，價值高達$3,000(10) $1,000(45)，可自由挑選心水高鐵團，輕鬆玩轉潮汕、長沙或鳳凰古城；昂坪360標準車廂雙人來回纜車門票(100)、高鐵限量音樂盒與文具套裝、Trip.com高鐵福田站車費折扣(最高減$25)；以及西九龍站港鐵車站商店$20現金券、Shake Shack圓方分店$10禮券，以及高達81萬份88 MTR積分。

MTR Mobile會員記得在指定日子試試運氣，透過回答簡單有趣問題，邊玩邊認識高鐵沿線城市的特色及旅行資訊，激發旅遊靈感，順道成為贏走旅遊大獎的幸運兒。活動詳情及條款可參閱MTR Mobile內活動專頁。

高鐵8周年大抽獎 MTR Mobile會員

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