廣州旅遊｜廣州3大高CP值茶樓推介 即睇必食攻略！爆漿黑金沙翁＋巨型咸煎餅

十一國慶假期將至，如果正計劃和親友北上廣州，一於去茶樓歎返餐正宗廣州點心！以下為大家精選三間廣州高CP值的特色茶樓，無論是想品嚐手工傳統滋味、走入百年老字號一邊品茗一邊聽粵曲感受老西關風情，還是挑戰外型搞怪可愛的打卡新派點心，今次都能一次過滿足，下文即睇介紹！

「祿運茶居」人氣即製手工點心 祿運茶居多年來堅持即製手工點心，口碑一向不俗，加上價錢公道，深受廣州人和遊客所喜愛。必試招牌「黑金糖沙翁」，外型比拳頭還要大，一口咬下，濃郁的鹹蛋黃醬瞬間湧出，質感鬆軟且甜而不膩，想品嚐緊記提早入座！另一款造型趣致的「手工燒鵝叉燒酥」，酥脆外層包裹着軟糯麻糬與鹹香叉燒肉，口感層次豐富。愛嚐鮮的朋友，不妨挑戰「爆漿黑芝麻卷」，由客人親手將黑芝麻醬擠入黑亮的蛋卷中，濃香四溢；還有創新配搭的「竹燕窩水晶餃」，薄透嫩滑的餃皮包覆着鮮蝦、蟲草花與矜貴燕窩，鮮味十足。最後配上一碟薄脆不油膩的「金莎脆皮紅米腸」，點上特製辣椒醬，完美演繹地道廣東風味。



地址：廣州北京路天河城A區五樓

百年老字號「榮華樓」 沉浸式粵曲體驗 創立於1876年的百年老字號榮華樓，至今依然保留着濃厚的西關風情。樓高三層的空間內，最大亮點必定是三樓的傳統粵曲表演舞台。食客可以一邊享受精緻點心，一邊欣賞婉轉動聽的曲藝，感受現代新式茶樓難以複製的獨特悠閒氣氛。來到這裏，必點用料豐富的「荔灣艇仔粥」，粥底綿密入味，匯聚了魚肉、魷魚絲、海蜇皮、炸花生及油條等豐富配料。點心方面，「金牌蝦餃皇」做到皮薄餡大，每口都能吃到飽滿彈牙的鮮蝦仁；而傳統點心天花板「三寶鴨腳扎」更是不容錯過，腐皮緊緊包裹着去骨鴨腳、香菇與粉糯的芋頭，芋頭吸滿濃郁精華湯汁，入口綿密化開，令人回味無窮。

地址：廣州荔灣區龍津東路714號