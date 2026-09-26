珠寶變彩妝！Hourglass聯乘Lauren Rubinski推節日限量系列

最近，Hourglass邀請法國珠寶設計師Lauren Rubinski首度合作，推出2026限量節日系列Ambient Lighting Edit Unlocked，將珠寶創作的象徵語言融入品牌標誌性的光影彩妝。品牌以愛、希望、幸運與守護為主題，透過柔和色彩、流動光感和精緻外殼，把一盒彩妝盤變成兼具實用與收藏價值的節日單品。今次合作源於雙方對設計與工藝的共同追求。珠寶設計師Lauren把其珠寶作品中的代表性吊墜圖案帶到彩妝盤外殼，而Hourglass則以Ambient Lighting Powders的光影技術回應，讓珠寶的細節與彩妝的質感在同一件作品中相遇。

每盤紋理各有不同 Lauren Rubinski的珠寶與Hourglass的Ambient Lighting Powders均於意大利製作，兩者同樣重視材質、光線與手工細節。品牌採用獨有的Miscelare Technique，由人手調製每款蜜粉，把顏料與提亮光澤交錯融合，形成自然的大理石紋。由於紋路在製作過程中各自生成，每個彩妝盤的外觀都有細微差異，也為限量系列增添獨特性。

四款寓意設計 系列帶來WISH、HOPE、LUCK及LOVE四款設計，靈感取自Lauren Rubinski的標誌性珠寶吊墜。不同圖案各自承載祝願，配色亦由柔美亮麗到深邃溫暖，方便按妝感與送禮心意選擇。 WISH｜把祝願化成柔亮色彩

四葉草圖案寓意幸運、幸福與守護。玫瑰色、杏桃色與香檳金互相映襯，妝效清新明亮，呈現對未來的正面期盼。 HOPE｜由心形鑰匙開啟新一頁

心形鑰匙象徵信心、新開始與無限可能。玫瑰、酒紅、香檳金及古銅色層層交疊，帶來溫暖而立體的光澤。 LUCK｜分享幸運的馬蹄符號

倒轉馬蹄寓意把好運傳遞開去。漿果色、酒紅色與古銅色互相融合，光感偏溫暖內斂，適合塑造富節日氣息而不過分張揚的妝容。

LOVE｜以心形圖騰連繫情感

心形吊墜代表人與人之間的連繫。珊瑚色、粉紅色及玫瑰色配合珍珠般的細緻光澤，妝感明亮柔和 (此配色只於Sephora獨家發售)。