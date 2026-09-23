著數優惠｜Bakehouse沙田店9.24-9.27免費送三重開心果新地 1方法解鎖換領

Bakehouse沙田新城市廣場分店經過三日暫停營業翻新，即將於9月24日重開，重新推出人氣三重開心果新地，在指定三日優惠期間每日大派200份，為忠粉帶來甜蜜驚喜。即睇免費優惠詳情！

解鎖開心果新地換領方法

沙田店翻新後，設有更多堂食座位。重推的三重開心果新地（外賣$58；堂食$68），西西里開心果軟雪糕淋上開心果醬，再灑上開心果碎粒及自家製牛角酥脆粒，開心果味特別香濃，滿足開心果控！

Bakehouse Club會員由9月24日起至9月27日期間，只要堂食每枱消費滿 $150，或外賣每張單消費滿$100，結賬時掃描Bakehouse Club QR Code，即可解鎖免費開心果新地雪糕1份。每日限量200份，送完即止。每張合資格單據限領一份，所發出的雪糕換領券由發出日起計三個月內有效。