著數優惠｜Bakehouse沙田店9.24-9.27免費送三重開心果新地 1方法解鎖換領

Bakehouse沙田新城市廣場分店經過三日暫停營業翻新，即將於9月24日重開，重新推出人氣三重開心果新地，在指定三日優惠期間每日大派200份，為忠粉帶來甜蜜驚喜。即睇免費優惠詳情！
解鎖開心果新地換領方法
沙田店翻新後，設有更多堂食座位。重推的三重開心果新地（外賣$58；堂食$68），西西里開心果軟雪糕淋上開心果醬，再灑上開心果碎粒及自家製牛角酥脆粒，開心果味特別香濃，滿足開心果控！
Bakehouse Club會員由9月24日起至9月27日期間，只要堂食每枱消費滿 $150，或外賣每張單消費滿$100，結賬時掃描Bakehouse Club QR Code，即可解鎖免費開心果新地雪糕1份。每日限量200份，送完即止。每張合資格單據限領一份，所發出的雪糕換領券由發出日起計三個月內有效。
新會員獎賞
如何做會員？很簡單，只需下載Bakehouse Club應用程式，免費註冊便可加入成為會員，每消費$1即可獲得BakeCoin 1枚，累積BakeCoins可以兌換精選商品、咖啡或優惠券。新加入的會員更有獎賞，可獲取250 BakeCoins。會員亦可透過程式的電子禮品卡傳遞心意。
9月份限定海鹽牛油麵包
9月份重磅回歸的人氣之作還有海鹽牛油麵包（$20），除了於銅鑼灣店供應以外，東涌及沙田分店亦同步發售。沿用獨家配方，精選自西貢鹽田梓的天然優質海鹽，帶出自然的鹹香層次。麵包外層金黃酥脆，麵包芯濃罩著牛油香。海鹽牛油麵包剛出爐仍溫熱口感最佳，故此每日限量發售。指定三輪出爐時間為每天中午12時、下午 3時和5時，每輪供應80個，每人每次限購兩個。Bakehouse Club會員使用會員應用程式提前預訂，可享免排隊的專屬福利，預訂名額於每日早上 9時開放直到滿額，每位會員每次限訂兩件。
Bakehouse 沙田店
地址：新界沙田新城市廣場一期2樓247號舖
營業時間：星期一至四：08:00 – 21:00
星期五至日及公眾假期：08:00 – 21:30