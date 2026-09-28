旗袍都可以日常穿著　Qipology「繁花」系列玩轉東方美學

旗袍不一定只在節慶或隆重場合亮相。香港時尚品牌 Qipology 以「繁花」為 2026 秋冬系列主題，從東方花卉擷取靈感，透過現代剪裁、細緻工藝與秋冬物料，展現中式服裝既優雅又貼近日常的一面。創辦人 Julie 昔日為好友的「老上海」主題婚禮物色旗袍時，發現市場欠缺兼具美感、舒適度與實穿性的選擇，因而萌生創立品牌的念頭；品牌日前亦於大館舉行新品發布會，展示花卉元素的多元演繹。
從經典細節走向多元衣櫥
設計上，Qipology 保留企領、盤扣等辨識度高的旗袍元素，再加入 A 字輪廓、不對稱線條及隱藏口袋，減低傳統旗袍予人的拘謹感。粗花呢、針織、丹寧及彈性布料等材質，亦令服裝更容易配合不同身形與生活場景，在東方韻味與穿着舒適之間取得平衡。
除了休閒款式，品牌亦推出雞尾酒禮服及婚宴服飾，照顧上班、聚會以至人生重要場合的需要。顧客如希望服裝更貼合個人身形和喜好，也可選用量身訂造服務，由裁縫製作專屬旗袍，讓中式美學不再局限於單一場合。
花卉工藝映照秋冬質感
新系列名稱「繁花」呼應「繁華似錦」的意象，並以東方花卉貫穿設計。花紐盤扣、立體花卉釘珠和層疊刺繡分布於衣身，不以大幅圖案搶佔視線，而是藉着細節、紋理與光澤，為整體造型增添層次。
版型亦不再局限於貼身剪裁。Babydoll、A 字及 Oversize 輪廓並置，讓穿着者有更自在的活動空間，也把中式服裝帶到通勤、聚會和日常外出等不同情境。這種較輕鬆的比例，保留旗袍神韻之餘，也令整體造型更容易配搭。
物料方面，系列以秋冬常見的絲絨營造溫潤觸感，配合鏤空、繡片釘珠及麂皮等材質，豐富衣服表面的視覺效果。黑、白、棕、褐等低飽和色調保持沉穩，也更能襯托剪裁線條和裝飾細節。