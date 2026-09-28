旗袍都可以日常穿著　Qipology「繁花」系列玩轉東方美學

旗袍不一定只在節慶或隆重場合亮相。香港時尚品牌 Qipology 以「繁花」為 2026 秋冬系列主題，從東方花卉擷取靈感，透過現代剪裁、細緻工藝與秋冬物料，展現中式服裝既優雅又貼近日常的一面。創辦人 Julie 昔日為好友的「老上海」主題婚禮物色旗袍時，發現市場欠缺兼具美感、舒適度與實穿性的選擇，因而萌生創立品牌的念頭；品牌日前亦於大館舉行新品發布會，展示花卉元素的多元演繹。

從經典細節走向多元衣櫥

設計上，Qipology 保留企領、盤扣等辨識度高的旗袍元素，再加入 A 字輪廓、不對稱線條及隱藏口袋，減低傳統旗袍予人的拘謹感。粗花呢、針織、丹寧及彈性布料等材質，亦令服裝更容易配合不同身形與生活場景，在東方韻味與穿着舒適之間取得平衡。

除了休閒款式，品牌亦推出雞尾酒禮服及婚宴服飾，照顧上班、聚會以至人生重要場合的需要。顧客如希望服裝更貼合個人身形和喜好，也可選用量身訂造服務，由裁縫製作專屬旗袍，讓中式美學不再局限於單一場合。