XRAGE x NANA首個快閃店登陸K11 限時入手限定搖滾單品/送草莓玻璃杯 (有片)

《NANA》粉絲要準備開搶了！日系潮流品牌 XRAGE再度聯乘日本經典動漫《NANA》，正式宣布首個香港主題快閃店「XRAGE x NANA POP-UP SHOP」由 即日至 9月27日登陸尖沙咀K11 Art Mall GF。今次快閃店不僅帶來全新登場的獨家單品，更重現矢澤愛筆下的經典主題打卡位，加上打卡即送限定海報及滿額送草莓玻璃杯等超吸引福利，引發大批粉絲現場排長龍朝聖打卡！
走進矢澤愛的世界！龐克搖滾x甜美時尚
今次快閃店以《NANA》作品中充滿龐克、搖滾與青春氣息的經典意象為靈感，將漫畫靈魂重現於現實世界。設計將樂團「BLAST」的搖滾精神，以及大崎娜娜與小松奈奈之間交織著友情、愛情與夢想的故事融合，讓每位到場粉絲彷彿置身於作品場景之中，重溫屬於90後的青春記憶。
現場除了設有主題陳列區供大家打卡拍照，更推出多款全新街頭風格服飾。無論是娜娜標誌性的帥氣龐克風，還是奈奈甜美又有個性的女人味造型，都能輕鬆mix & match，打造獨一無二的專屬「NANA Style」。
全新限定單品登場
繼首波聯乘在潮流界引發爆發性話題後，今次香港快閃店的最大亮點，絕對是首度發售的全新服飾與周邊商品！包括有搖滾日常款，融入 BLAST 樂團圖騰、經典黑白對比色系的塗鴉連帽衛衣與街頭外套；甜美細節款：展現奈奈風格的精緻剪裁與字樣印花單品，適合日常約會與隨性穿搭。以及一系列限定紀念物： 現場每件商品均注入經典角色細節，精細度宛如從漫畫故事中出來的紀念品，吸引不少忠實粉絲專程到場搶購。
粉絲限定福利！打卡送海報/滿額送草莓玻璃杯
除了搶購潮流服飾之外，現場更準備了極具收藏價值的獨家驚喜禮遇，NANA迷切勿錯過！包括打卡免費送海報，只要於 Pop-up Store 現場打卡並上載至 Instagram，即可免費獲贈「限定 NANA 海報」乙張！數量有限，送完即止。
另外，滿額即送草莓玻璃杯：
單筆消費滿 HKD$1,500：即送《NANA》經典「草莓玻璃杯」乙個，款式隨機。
單筆消費滿 HKD$3,000：送出一對「NANA草莓玻璃杯」連同「蛋糕收藏紙盒」，完美還原作品中的經典畫面！
XRAGE x NANA POP-UP SHOP in 香港
日期：9月18日至9月27日
地點：尖沙咀 K11 Art Mall GF