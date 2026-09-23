XRAGE x NANA首個快閃店登陸K11 限時入手限定搖滾單品/送草莓玻璃杯 (有片)

《NANA》粉絲要準備開搶了！日系潮流品牌 XRAGE再度聯乘日本經典動漫《NANA》，正式宣布首個香港主題快閃店「XRAGE x NANA POP-UP SHOP」由 即日至 9月27日登陸尖沙咀K11 Art Mall GF。今次快閃店不僅帶來全新登場的獨家單品，更重現矢澤愛筆下的經典主題打卡位，加上打卡即送限定海報及滿額送草莓玻璃杯等超吸引福利，引發大批粉絲現場排長龍朝聖打卡！

走進矢澤愛的世界！龐克搖滾x甜美時尚

今次快閃店以《NANA》作品中充滿龐克、搖滾與青春氣息的經典意象為靈感，將漫畫靈魂重現於現實世界。設計將樂團「BLAST」的搖滾精神，以及大崎娜娜與小松奈奈之間交織著友情、愛情與夢想的故事融合，讓每位到場粉絲彷彿置身於作品場景之中，重溫屬於90後的青春記憶。

現場除了設有主題陳列區供大家打卡拍照，更推出多款全新街頭風格服飾。無論是娜娜標誌性的帥氣龐克風，還是奈奈甜美又有個性的女人味造型，都能輕鬆mix & match，打造獨一無二的專屬「NANA Style」。