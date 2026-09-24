中秋好去處2026｜The Burrow中秋嘉年華免費玩 親子點心/香薰月餅皂工作坊/DIY燈籠

中秋節想帶小朋友出街玩，不妨到新蒲崗The Burrow。賽馬會「凝伙」將於9月22日至27日舉行一連6日中秋活動，除了「凝伙」展覽，9月25日至27日更有免費嘉年華，集合AI體驗、親子點心、燈籠手作、爬蟲互動及香薰月餅皂工作坊等活動，部分工作坊須預先登記，名額有限，即睇以下詳情。

展覽開放時間為每日早上10時至晚上7時，9月25日中秋節則為下午2時至6時。

位於The Burrow地下的賽馬會「凝伙」展覽於9月22日至27日開放，大家可掃描月球舞台上的波波燈NFC，收聽兒童及青少年的成長故事，了解不同人的成長軌跡；現場還有「凝伙」燈謎，完成指定互動後可免費換領「凝伙這一家」燈籠，數量有限，送完即止。

「心願映像館」由香港青年協會賽馬會建生青年空間主辦，參加者可寫下自己的中秋願望，再透過AI技術將想像中的場景變成影像，完成後更可即時列印專屬作品。

此外，嘉年華於9月25日至27日在The Burrow 23樓02室舉行，參加者完成工作坊並集齊4個「成長伙伴」印章，可換領限量「凝伙這一家」站肩公仔；完成參觀後更可獲夾公仔機代幣，挑戰夾取「凝伙這一家」大公仔。

「親子點心工作坊」由大孖點心教育主辦，家長可帶小朋友化身「小小點心師」，一起製作中秋特色點心，在動手製作之餘認識傳統點心文化。活動名額70個，先到先得。

DIY傳統特色燈籠

「凝伙同行・光照童途」由基督教香港崇真會社會服務部主辦，提供竹編玉兔、壓花紙燈及創意小屋等主題，家長和小朋友可一起動手製作燈籠，完成後提燈賞月。

近距離認識奇異動物

「奇異動物園／卡牌大冒險」由Ki2zoo錡異動物園帶領，大家可近距離接觸平日較少見的爬行類動物，透過互動活動認識不同動物及自然生態。