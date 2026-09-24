Italian Tomato Café 90分鐘蛋糕放題全日供應 成人$138起任食人氣件裝蛋糕+精選飲品

Italian Tomato Cafe宣布推出震撼全城「90分鐘人氣蛋糕無限任食」放題優惠。由即日起，逢星期一至四(公眾假期除外)全天候供應。無論是剛下班想獎賞自己的上班族，還是閨密友好聚會，都能在90分鐘內盡情投入日系蛋糕的甜蜜包圍中。
今次放題誠意十足，成人收費只需$138，5至11歲兒童則為$98(4歲或以下免費)。入座後，顧客可無限次點選櫃內多款價值$52或以下的招牌件裝蛋糕，從經典士多啤梨蛋糕到濃郁朱古力系列，極易回本。每位饕客更可獲贈價值$28 或以下的精選飲品1杯。想吃得更盡興，每位只需額外加$30，即可升級至無限暢飲，連店內極受歡迎特色飲品也一併包攬。
Italian Tomato Café的蛋糕，不但賣相精緻，而且口感綿密，更整齊排列在櫥窗，極具視覺治癒感，打卡影相一流。為了公平原則，放題優惠以人頭計算，同枱所有顧客必須一律參與。每日蛋糕款式視乎供應而定，售完即止。
「90分鐘人氣蛋糕無限任食」已於Italian Tomato Café以下3間分店同步開鑼，包括觀塘APM店、新界東馬鞍山新港城店，以及荃灣D.PARK 店。甜品控不要錯過這次無限制「蛋糕約會」，約上好友親臨現場品嘗甜蜜滋味。
Italian Tomato Café分店詳情：
觀塘APM店
地址：九龍觀塘創紀之城5期APM第5層L5-6b號舖
馬鞍山新港城店
地址：新界馬鞍山新港城中心2樓2507號舖
荃灣D.PARK店
地址：新界荃灣D.PARK 1樓1028號舖