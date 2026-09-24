親子好去處｜PMQ兩大全新展覽登場 以味覺/動物視野連結人與自然

PMQ又有新活動！即日起，PMQ的味道圖書館及繪本館推出兩大全新展覽，分別以本地原味道及動物視覺為主題，讓大眾透過不同書本及活動，感受人與自然之間的連結。

認識香港土地故事 即日起至11月8日，PMQ味道圖書館攜手LoCoFARMS主理人戚曉麗（Katie Chick）推出全新展覽《風土之味》，透過連串活動和多本書籍，向訪客呈現在地生態、農業與食物生產之間微妙關係。訪客除了可以品嘗多款充滿山林氣息的本地特色地酒，更可即席品嘗本地「濕地鮮」，感受本地職人如何在傳統中尋找創新。

全新繪本展覽登場 另外，PMQ今年新成立的「繪本館」同步推出新展覽。活動由地圖插畫家及繪本作者貓珊（Maoshan Connie）策劃。貓珊以動物視角的世界為主題，精選30本繪本，從「城市擴張」、「繁殖場議題」到「餐桌上的食物來源」等角度，打造「拔樹林書院」展覽，讓讀者重新思考人與大自然的關係。