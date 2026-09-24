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出版：2026-Sep-24 14:00
更新：2026-Sep-24 14:00

親子好去處｜PMQ兩大全新展覽登場 以味覺/動物視野連結人與自然

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Joe37

PMQ又有新活動！即日起，PMQ的味道圖書館及繪本館推出兩大全新展覽，分別以本地原味道及動物視覺為主題，讓大眾透過不同書本及活動，感受人與自然之間的連結。

TL GC2 PMQ Thumbnail

即日起，PMQ的味道圖書館及繪本館推出兩大全新展覽。

認識香港土地故事

即日起至11月8日，PMQ味道圖書館攜手LoCoFARMS主理人戚曉麗（Katie Chick）推出全新展覽《風土之味》，透過連串活動和多本書籍，向訪客呈現在地生態、農業與食物生產之間微妙關係。訪客除了可以品嘗多款充滿山林氣息的本地特色地酒，更可即席品嘗本地「濕地鮮」，感受本地職人如何在傳統中尋找創新。

山林漫遊—香港森林的風味拼配 香港地酒職人對談及品酒會 Hong Kong Spirits Conversation & Tasting Experience 01 發現濕地鮮 ── 在北部都會區尋鮮 發酵的科學與藝術 ── 微生物與風土的神奇魔法 Close Up 濕地 WETLAND x 海 SEA 5 Close Up 濕地 WETLAND x 海 SEA 1 Close Up 山林 WOODLAND x 農田 FARMLAND 2 Close Up 山林 WOODLAND x 農田 FARMLAND 8 Close Up Exhibition 2

全新繪本展覽登場

另外，PMQ今年新成立的「繪本館」同步推出新展覽。活動由地圖插畫家及繪本作者貓珊（Maoshan Connie）策劃。貓珊以動物視角的世界為主題，精選30本繪本，從「城市擴張」、「繁殖場議題」到「餐桌上的食物來源」等角度，打造「拔樹林書院」展覽，讓讀者重新思考人與大自然的關係。

Exhibition Space 02 (1) Exhibition Space 01 Exhibition Space 03 Exhibition Space 05

風土之味

日期：即日起至11月8日（星期日）

時間：逢星期三至日 1pm - 6pm

地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方 Block B H504 味道圖書館

拔樹林書院

日期：即日至2027年3月 (貓珊展覽由 2026 年 9 月 10 日（星期四）至 11 月 8日（星期日）

開放時間:星期三至日下午 1 時至 6 時

地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方 B 座 5 樓 H501 繪本館

門票：日票港幣 $20（可以觀賞「風土之味」與繪本館「拔樹林書院」兩個展覽） / 通

行證港幣 $80（可於指定展期內入場）

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