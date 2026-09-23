澳門旅遊｜記者直擊50米高空歎下午茶 福布斯十大奇特餐廳登陸澳門 (有片)

平時去澳門玩，想歎靚靚下午茶打卡，多數會選擇環境優雅的酒店下午茶。不過，如果自問大膽過人，今次記者介紹的絕對能讓你大開眼界！曾被《福布斯》雜誌評選為「世界十大奇特餐廳」之一，源自比利時空中餐飲體驗「空中躍薈」(Dinner in the Sky)，已經正式登陸澳門。這次記者帶大家升上50米高空，讓大家真正感受甚麼叫做「離地」下午茶！ 鳴謝：澳門特別行政區政府旅遊局、Dinner in the Sky Macao 澳門空中躍薈 圖、文：Rosina

膽量大挑戰！懸浮半空 360 度盡覽路氹美景 這個來自比利時的「Dinner in the Sky」品牌，自2006年以來，至今已經在全球超過60個國家成功舉行。今次首度登陸澳門，選址在新濠天地的空地升空，將整個餐廳升上50米高空！其獨創的懸浮式餐桌設計相當特別，客人圍著長方形餐桌就座。食客扣好多點式安全帶後，巨型起重機就會將整張餐桌、22位食客連同中央工作區的服務人員及廚師，緩緩升至50米高空，高度相等於15層樓！升至最高點後，食客將可以360度欣賞澳門路氹城的無敵天際線，欣賞澳門金光大道美麗景觀。

記者實玩直擊 與大笨鐘高空合照 整個體驗連同安全檢查時間大約為120分鐘，而在半空中的實際用餐時間則為60分鐘，所以記緊一定要在起飛前到洗手間解決生理需要。記者自認沒有畏高，但由於座椅可後仰的設計，座位下亦只有一個腳踏，加上迎風而坐的刺激感，剛升空一刻，少不免心跳加速！不過現場DJ會播放強勁音樂，工作人員亦會帶動氣氛，整個下午茶體驗像派對一樣，大家都非常盡興。如果想留下難忘一刻，大會更提供專業無人機航拍服務，於高空拍下震撼打卡影片，在場的工作人員亦會為每位客人拍照，保證能在社交平台上大曬冷！

頂級廚師團隊炮製精緻下午茶 這裡的餐飲同樣交足功課！「Dinner in the Sky」在世界各地巡迴期間，都由當地的星級名廚組成夢幻團隊，今次澳門「空中躍薈」亦不例外，可以品嘗來自新濠天地頂級廚師設計的午餐、下午茶、歡樂時光及晚餐等多個時段美食。下午茶更分別設有「雲端甜夢」及「霞光茶敘」兩個主題時段供選擇。當中的茶點相當精緻，款款入口都有驚喜。在高空上一邊「腳揈揈」，一邊品嘗美食，絕對是超難忘的視覺與味覺雙重刺擊。趁著周末假期，不妨約齊閨密或者另一半，挑戰一下這場澳門最「高」境界的下午茶盛宴吧！