文化屋雑貨店 x Rex Koo 致敬廣東歌黃金年代 復刻四大天后舞台風彩

曾憑漫畫《毛人》贏得日本國際漫畫賞及意大利博洛尼亞書獎的Rex Koo，以八、九十年代香港樂壇四位天后級歌手，當中包括梅艷芳、林憶蓮、鄭秀文及王菲，除了栩栩如生地描繪出天后們的輪廓，更將集體文化回憶巧妙嵌入時裝單品中。原畫現已在文化屋雑貨店深水埗店展出，有興趣的讀者可前往參觀。

任時光如何流逝，天后的光芒與廣東歌的旋律永遠不滅。一直秉持欣賞舊事物情懷、熱愛本地流行文化的潮流聖地「香港文化屋雑貨店」踏入17周年，宣布攜手本地視覺藝術家Rex Koo(顧沛然)，重磅推出全新聯乘《Hong Kong Diva》系列。

四大天后夏威夷恤



系列亮點「HONG KONG DIVA頭像夏威夷恤衫」，Rex Koo以天后們的 signature 造型為主題，透過鮮明色彩與誇張插畫，重現天后舞台的華麗能量與風彩。布料更特意選用 cotton rayon，啞光質感散發低調復古氛圍。另一款「四大天后絲巾」則運用黃金比例的放射性結構，讓四位天后平分秋色、各展霸氣。設計團隊在研發過程中，特別向九十年代星級造型師致敬，令這份情懷得以延續，可用作頭巾或頸巾，極具收藏價值。

梅艷芳 monogram 透視裝



此外，系列以兩款簡潔且富戲劇感的tee(備有白色與薰衣草紫)，背景結合星空展現女性力量。最令人驚艷的是「長袖透視上衣」，設計以百變天后梅艷芳的頭像作monogram，輕盈布料與粉紫色調交錯下，重現昔日銀幕的巨星魅力。《Hong Kong Diva》系列現已正式登場，讓樂迷與潮人把最滾燙的舞台記憶穿在身上，帶入日常生活中。