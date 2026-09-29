寫下生命最動人的終章　讓愛成為永續流傳的個人傳記　　遺善最樂 2026 年度分享會 見證遺贈力量如何延續生命價值

「轉眼走到了，自傳最終章。」生命無論長短，​時間總在不經意間悄然流逝。一生努力累積的財富與成就，​雖然最後無法帶走​，然而曾經付出的愛與信念，卻能以另一種形式​存留，影響生命。當來到人生最後一章​時，大家會選擇留下甚麼？又如何​以愛，為自己的人生故事寫下最深刻的結局？ 致力推動遺產捐贈的社會企業遺善最樂 ForeverGift.hk，於 2026 年 9 月 11 日舉辦年度分享會。今年大會以「遺贈故事，誰是主角？」為主題，借用希臘神話中的英雄故事，帶出每一位遺產捐贈者就是以善意改變世界的真正主角。

當日，遺善最樂發表最新《年度遺贈報告》，回顧過去一年的成果與突破，並頒發多個獎項，表揚推動遺贈文化表現卓越的合作夥伴。分享會吸引​逾百位慈善機構代表出席，同時​亦邀請了法律及醫療界多位專業人士參與，包括利希慎基金副總裁周己豐先生、胡關李羅律師行顧問陳桂漢律師、張淑姬趙之威律師行創始人兼管理合夥人趙之威律師、李易律師事務所主管及合夥人李明德律師、康​蕭何律師行合夥人康嘉灝律師，以及仁德醫健老人科專科醫生麥英輝醫生、中大醫院顧問醫生老人科專科醫生何韻施醫生、播道醫院院長徐兆恒醫生等嘉賓共襄盛舉。活動亦​播放多位海外專家​的訪問影片，分享國際遺贈發展趨勢及實務經驗。

從希臘神話看遺贈文化：每位捐贈者都是故事主角 活動開場時，遺善最樂共同創辦人兼執行總監黎曉洋律師分享了自己的感悟。「早前回到母校出席法律系畢業二十周年聚會時，我深刻感受到身邊許多人已步入人生新階段。經歷成家立室、建立事業；面對至親離世，以及疫情帶來的種種衝擊後，我們都更清楚明白生命裡最珍貴的是甚麼。對我而言，過去五年最難忘的事情，莫過於與​爸爸一起推動遺產捐贈。」 黎律師以希臘神話作比喻：「神話裡有大力士海格力斯(Hercules)和戰士阿基里斯(Achilles)等廣為人知的英雄人物，但他們背後都有同一位文武雙全的半人馬導師凱隆(Chiron)。凱隆選擇隱居山林，傳授知識與力量，引領後輩成長，默默成就無數英雄傳奇。」她認為，律師、醫生、社工與慈善機構正正扮演着Chiron的角色，而真正的故事主角​和英雄，始終是每一位懷着愛與信念的捐贈者。「捐贈者​期望將其人生​信念及善意延續到未來​。我們的責任​，就是陪伴他們完成這份心願，讓愛繼續傳承。」

數據見證善意力量：累積意向遺贈突破 24 億港元 在無數善心捐贈者及合作夥伴共同努力下，今年累積意向遺產捐贈總額突破 24 億港元，較去年增長 20%；累積登記訂立遺囑人數達 1,774 人，按年上升 42%。每份遺囑平均捐贈金額約 78 萬港元，每位捐贈者平均支持 2.26 間慈善機構，受惠機構總數更超過 460 間。 除了身後遺贈外，遺善最樂亦由 2024 年 10 月起，在免費訂立遺囑服務內加入「在生捐贈」的安排，鼓勵支持者回應社會當下的需要，在訂立遺囑時先捐贈最少五千港元，支援慈善機構持續運作，亦為未來留下長遠影響。目前已有 1,110 人參與，累積籌得 359 萬港元即時捐款，是慈善機構穩定及可靠的發展資源。另一方面，面對社會信任模式的轉變，由專業律師擔任遺囑執行人的需求持續增加。隨着預設醫療指示相關立法討論日益受到關注，遺善最樂亦於三年前成立了「平安五寶中心」，積極推廣涵蓋遺囑、持久授權書、預設醫療指示等規劃工具。過去一年，團隊舉辦及合辦共 106 場法律及生死教育講座，並透過《離線以後》展覽及創新互動遊戲體驗，包括「遺善心聲機」及「AI自畫像」，以更生活化、更貼近大眾的方式推動生命教育，鼓勵公眾坦然面對生死議題。

放眼國際經驗：與支持者建立長久而真誠的聯繫 今年分享會特別邀請三位國際遺產捐贈專家，分享不同地區的實踐經驗與觀察。 美國Texas Tech University教授Dr. Russell N. James III指出，腦神經影像研究顯示，人們思考遺產捐贈時所啟動的大腦區域，與回顧人生經歷及家庭記憶時高度一致。換言之，遺贈本質上是一項「人生故事式的決定」。他認為，慈善機構不應將自己視為故事中的主角，而應成為幫助主角 (即訂立遺囑、捐贈遺產的支持者) 實現其使命的工具與夥伴。透過細心聆聽捐贈者的人生故事，了解他們的價值觀與信念，才能建立更深厚的關係，而長期或定期捐贈者往往正是最具潛力的核心支持群體。

來自歐洲、Legavision共同創辦人兼綠色和平東亞分部副籌款總監 Elly Lont 則分享，荷蘭多個慈善機構透過長期聯合推廣，在十年間成功將全國遺產捐贈比例從4%提升至8.5%。她強調，遺贈推廣不應只是單次宣傳活動，而應融入日常與支持者的溝通之中，以細水長流的方式陪伴他們走過人生不同階段。 日本Japan Legacy Gift Association理事兼秘書長Ai Ogawa則介紹日本近年積極推廣的「終活筆記」概念。「不是從死亡開始，而是從生命開始。」她指出，透過鼓勵人們回顧人生、整理想法和希望，能夠讓更多人及早思考人生價值與未來的安排。社會同時建立一個由法律、醫療、社福及慈善界共同參與的支援網絡，協助大眾可以更從容地規劃人生的最後一程。

專業與溫度並重​：共同成就愛的永續傳承 目前，與遺善最樂合作的慈善機構已接近70間，服務範疇涵蓋流浪動物保護、長者服務、醫療支援、精神健康及國際人道援助等領域。這不但讓捐贈者有更多選擇，也讓他們能夠透過遺產規劃，重新梳理自己的人生軌跡，將資源投放到最能反映個人價值與信念的範疇。 分享會下半場由遺善最樂共同創辦人兼業務發展總監黎培榮先生主持頒獎環節，表揚各合作夥伴在推廣遺贈文化方面的卓越貢獻。 總結活動時，黎曉洋律師向所有同行律師、醫護專業人士及慈善夥伴致以衷心感謝。「推動遺產捐贈從來不是一個人的工作，而是整個社會共同參與的過程。我們或許不是故事裡的主角，但能夠陪伴主角前行，正是我們最大的使命。」​她強調，生命終有終章，但愛與善意可以跨越時間，持續影響未來。遺善最樂將繼續秉持專業與關懷，陪伴更多人以自己的方式寫下人生最後一頁，讓每一個善念，都能成為撰寫下一個生命故事的力量。

遺善最樂與本地報章合作，過去一年以「遺祝」為題記錄了 11 個遺產捐贈者的溫暖故事，吸引出席者駐足細閱。

十大最受歡迎機構獎 （排名不分先後）