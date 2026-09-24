《數碼暴龍》期間限定店9.26登陸朗豪坊 逾百款限定周邊/滿額特典卡率先睇

《數碼暴龍》粉絲又有新打卡點！「數碼暴龍香港期間限定店」將於9月26日至10月11日登陸旺角朗豪坊，連續16日帶來全新「和風摩登」主題企劃。8位主角連同數碼暴龍夥伴換上日式羽織、袴裝及大正浪漫風格造型，並帶來逾百款限定周邊，更有主題打卡位及滿額贈禮，粉絲可以一次過感受全新「和風」版本的數碼暴龍世界。

8大主角換上和風造型

今次期間限定店以「Japanese Modern」為主題，香港活動與日本秋葉原同步登場，帶來全新繪製的角色插畫。太一、大和、阿空等8位主角，以及各自的數碼暴龍夥伴，換上揉合日式羽織、袴裝和大正浪漫元素的全新造型，其中奧米加獸更有全新視覺圖繪。現場還有多個主題打卡位，太一、大和、阿空等角色以和服造型登場，另有巨型奧米加獸立牌，粉絲們可以近距離打卡留念。

逾百款限定周邊登場

此外，期間限定店還有逾百款原創及珍藏商品，包括全新角色插畫的收藏級立牌、刺繡徽章及文件夾，還有日式摺扇、多功能收納包、紙膠帶等生活雜貨，當中部分為限量商品。