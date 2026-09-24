《數碼暴龍》期間限定店9.26登陸朗豪坊 逾百款限定周邊/滿額特典卡率先睇

《數碼暴龍》粉絲又有新打卡點！「數碼暴龍香港期間限定店」將於9月26日至10月11日登陸旺角朗豪坊，連續16日帶來全新「和風摩登」主題企劃。8位主角連同數碼暴龍夥伴換上日式羽織、袴裝及大正浪漫風格造型，並帶來逾百款限定周邊，更有主題打卡位及滿額贈禮，粉絲可以一次過感受全新「和風」版本的數碼暴龍世界。
8大主角換上和風造型
今次期間限定店以「Japanese Modern」為主題，香港活動與日本秋葉原同步登場，帶來全新繪製的角色插畫。太一、大和、阿空等8位主角，以及各自的數碼暴龍夥伴，換上揉合日式羽織、袴裝和大正浪漫元素的全新造型，其中奧米加獸更有全新視覺圖繪。現場還有多個主題打卡位，太一、大和、阿空等角色以和服造型登場，另有巨型奧米加獸立牌，粉絲們可以近距離打卡留念。
逾百款限定周邊登場
此外，期間限定店還有逾百款原創及珍藏商品，包括全新角色插畫的收藏級立牌、刺繡徽章及文件夾，還有日式摺扇、多功能收納包、紙膠帶等生活雜貨，當中部分為限量商品。
消費滿額送9款特典插畫卡
活動期間於店內購買指定商品，單筆消費滿指定金額即可獲贈限量「特典插畫卡」1張。插畫卡全套共9款，款式隨機發放，不設挑選，送完即止。
另外，官方預告11月將於同一地點推出全新相關活動，詳情及最新消息就要留意官方社交媒體日後公布。
《數碼暴龍》香港期間限定店
日期：2026年9月26日至10月11日
時間：星期一至五 11:00至20:00；星期六至日 11:00至21:00
地點：旺角亞皆老街8號朗豪坊12樓13號舖
*滿額贈禮數量有限，送完即止；特典插畫卡共9款，隨機發放，不設挑選。