黃大仙牛涮鍋限定推$118火鍋放題！任食牛胸腹/豚梅肉/雞腿肉 逾70款配料 DIY大熱港式撈麵

牛涮鍋（Mou Mou Club）黃大仙中心分店推出限定「勝負特価」火鍋放題，KABU PASS會員午市低至$118、晚市低至$138，即可任食牛胸腹、豚梅肉及雞腿肉三款人氣肉品，另有逾70款火鍋配料、蔬菜、飲品及甜品自助取用，還可自製近期網上大熱的港式撈麵，超值價錢大家絕對不能錯過！

$118起即歎日式火鍋放題＋DIY人氣港式撈麵

今次期間限定「勝負特価」主打高性價，包羅3大最受歡迎的熱門肉款，分別有深受火鍋迷喜愛的牛胸腹，入口滿溢濃郁肉香與迷人油香，滑嫩順口；豚梅肉則肉質軟嫩，放入滾燙湯底中能完美吸盡湯汁精華；至於雞腿肉更特別採用厚切處理，一口一塊紮實飽滿，口感彈牙滑嫩，每一口都能感受到滿滿蛋白質帶來的滿足感！食客可按需要一盤接一盤追加，一定吃得盡慶！

除了三款主打肉品，放題亦包括逾70款自助區美食，火鍋配料、時令蔬菜、飲品及甜品均可任意取用，選擇豐富。另外現場更特別準備了近期在社交平台Threads上爆紅的「港式撈麵」的靈魂配料與秘製醬汁！食客可以發揮創意親手DIY，淋上醬汁調配出專屬的滋味撈麵，輕鬆實現撈麵自由！

