新店關注組｜中環瑪德蓮專門店MADÉ正式開幕 推出中秋限定新口味/獨家烤模打造法式工藝(有片)

中環瑪德蓮專門店MADÉ繼今年8月試業引來熱烈討論後，終於9月下旬正式開幕。這間傳統法式瑪德蓮專門店，對工藝細節有極高追求，特別研發出獨家訂製烤模，追求瑪德蓮外酥內軟的極致口感。今次開幕店家更同步推出專為中秋佳節打造的節慶限定口味，即睇詳情！

獨家訂製烤模+配方 打造非一般瑪德蓮平滑流線 不同於傳統烘焙追求瑪德蓮背部高聳膨起的做法，MADÉ在獨家食譜中使用了比例豐富的優質杏仁粉，烘烤時能防止蛋糕中心過度膨脹，自然呈現平滑流暢的背面線條，展現出正面深邃的貝殼紋理，入口輕柔綿密。為了追求最滿意的品質，MADÉ特別採用獨家訂製烤模，使熱力均勻對流，打造出外層金黃微酥、內裡空氣感十足，極具層次的口感。全店口味即日起同步升級，且定價維持不變。

12小時熟成慢釀現烘滋味 不少人對傳統法式瑪德蓮的印象多為厚重乾鬆，MADÉ對烘焙品質有著嚴格堅持，嚴選法國頂級牛油與優質麵粉，麵糰均需經歷長達12小時的低溫靜置熟成，讓牛油香氣與食材完全融合，交織出均勻細密、入口即化的柔軟質地。門店內設有開放式烘焙室，每日以小批量輪流現烘出爐，當天產品絕不隔夜，確保顧客隨時都能享用新鮮香軟的最佳風味。

記者實試港式蛋撻口味 吉士有驚喜 今次記者親身試食，在眾多款式之中，最令人驚豔的是融入香港元素的招牌口味「The Local Star」。瑪德蓮呈現飽滿感，外皮帶有微微焦香的金黃微酥口感，內裡是極度鬆軟綿密的蛋糕體。最驚喜的是內餡包覆的蛋撻吉士軟心，濃郁的奶香與蛋香完美交融，甜度剛剛好，完全不會感到甜膩。吉士的滑順質感與瑪德蓮的輕盈口感互相交織，口感層次豐富且極具創意。

首款中秋限定「Over the Moon」 為慶祝開業後首個中秋佳節，MADÉ特別推出節日限定口味「Over the Moon」。產品靈感源自金黃皎潔的滿月，特別以香甜的芒果蓉蛋糕體搭配具咬口的芒果乾顆粒，外層再灑上椰絲點綴，賣相極具節慶氣氛。這款中秋限定風味由即日起至10月8日期間限時發售。門店每日備有六款現烘風味，除節慶限定外，其餘款式均會定期輪替，包括招牌「Signature Madeleine」、酸甜清爽的「Zest Appeal」，以及蛋撻吉士軟心的「The Local Star」，滿足不同食客的選擇。

靈活禮盒裝登場 門店亦特別設有不同外帶包裝，方便顧客按場合自由組合當天供應的瑪德蓮享用。門店最低購買數量為3件，當中包括$98的3件隨行袋裝、$180的6件禮盒裝、$338的12件禮盒裝，以及港幣$488的20件禮盒裝。無論是買來犒賞自己，還是作為節慶禮盒，都絕對是今年送禮新選擇。