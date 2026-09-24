布甸狗限定主題餐廳登陸又一城 慶祝30周年！2大秋日主題套餐+聯乘周邊登場(有片)

為慶祝Sanrio超人氣角色Pompompurin(布甸狗)出道30週年，由即日起至2026年11月30日，布甸狗將限定登陸現代韓食餐廳Terrace in seaside又一城分店！以「Pompompurin．Terrace in seaside秋日療癒時光」為主題，將濟州島度假風與秋日野餐元素結合。全店設有滿滿的布甸狗打卡位外，更推出2大主題套餐、限定禮品及獨家周邊，各位布甸狗迷絕對不能錯過！

2大秋日野餐主題套餐 今次Terrace in seaside特別以秋日郊遊野餐為靈感，呈獻兩款精緻可愛的主題套餐。首先登場的是「Pompompurin懶洋洋漢堡套餐」($208)，印上戴著啡色貝雷帽布甸狗萌樣，夾著肉汁豐富的牛肉漢堡扒、熔岩芝士、鮮菜及香濃蛋黃醬，口感極其豐富；套餐更特別用上小野餐籃盛載蕃薯條，配上三角旗幟裝飾，野餐儀式感拉滿。隨餐搭配的「原味乳酪香橙梳打」，頂層配有布甸狗造型乳酪，酸甜清爽超解膩。甜品控則不能錯過「Pompompurin慵懶秋日窩夫套餐」($188)。原味窩夫以布甸狗為造型，外脆內軟，旁邊更配上布甸狗最愛的經典焦糖布甸及秋季時令鮮無花果，每一口都充滿秋日幸福感。套餐飲品搭配熱朱古力奶，綿密奶泡上還有可愛布甸狗拉花，睇得又食得。凡惠顧任何一款Pompompurin限定主題套餐，更可免費獲贈「Terrace in seaside．Pompompurin 30週年隨機貼紙」乙張，數量有限，送完即止。

夢幻打卡牆重現秋日郊遊野餐場景 一走到餐廳門口，已經可以看到布甸狗熱情迎接大家。踏入店內，設大型「Pompompurin．Terrace in seaside主題牆」，牆上滿佈布甸狗與一眾好友手提野餐籃、帶著格紋野餐布郊遊的可愛造型。打卡元素更延伸至整間餐廳，由牆身、餐桌擺設到食物上的主題插牌，處處都能捕捉到布甸狗的身影，猶如置身夢幻野餐派對。

獨家限量聯乘周邊分階段換購 當然不要錯過帶走獨家精品，Terrace in seaside又一城分店獨家推出多款限量聯乘周邊，凡惠顧任何主題套餐，即可以優惠價換購，每份套餐限加購每款精品各一件。首階段由即日起推出布甸狗貼紙(加購價$28)、布甸狗杯墊(加購價$58)以及布甸狗布甸杯(加購價$98)；第二階段則於2026年10月14日起接力登場，帶來布甸狗鎖匙扣(加購價$68)和布甸狗暖暖毛毯(加購價$138)。