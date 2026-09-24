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出版：2026-Sep-24 17:00
更新：2026-Sep-24 17:00

布甸狗限定主題餐廳登陸又一城 慶祝30周年！2大秋日主題套餐+聯乘周邊登場(有片)

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布甸狗限定主題餐廳登陸又一城 慶祝30周年！2大秋日主題套餐+聯乘周邊登場(有片)

為慶祝Sanrio超人氣角色Pompompurin(布甸狗)出道30週年，由即日起至2026年11月30日，布甸狗將限定登陸現代韓食餐廳Terrace in seaside又一城分店！以「Pompompurin．Terrace in seaside秋日療癒時光」為主題，將濟州島度假風與秋日野餐元素結合。全店設有滿滿的布甸狗打卡位外，更推出2大主題套餐、限定禮品及獨家周邊，各位布甸狗迷絕對不能錯過！

2大秋日野餐主題套餐

今次Terrace in seaside特別以秋日郊遊野餐為靈感，呈獻兩款精緻可愛的主題套餐。首先登場的是「Pompompurin懶洋洋漢堡套餐」($208)，印上戴著啡色貝雷帽布甸狗萌樣，夾著肉汁豐富的牛肉漢堡扒、熔岩芝士、鮮菜及香濃蛋黃醬，口感極其豐富；套餐更特別用上小野餐籃盛載蕃薯條，配上三角旗幟裝飾，野餐儀式感拉滿。隨餐搭配的「原味乳酪香橙梳打」，頂層配有布甸狗造型乳酪，酸甜清爽超解膩。甜品控則不能錯過「Pompompurin慵懶秋日窩夫套餐」($188)。原味窩夫以布甸狗為造型，外脆內軟，旁邊更配上布甸狗最愛的經典焦糖布甸及秋季時令鮮無花果，每一口都充滿秋日幸福感。套餐飲品搭配熱朱古力奶，綿密奶泡上還有可愛布甸狗拉花，睇得又食得。凡惠顧任何一款Pompompurin限定主題套餐，更可免費獲贈「Terrace in seaside．Pompompurin 30週年隨機貼紙」乙張，數量有限，送完即止。

Pompompurin．Terrace in seaside 焦糖布甸窩夫 Pompompurin．Terrace in seaside 蛋黃醬芝士牛肉漢堡 Pompompurin．Terrace in seaside 原味乳酪香橙梳打 Pompompurin．Terrace in seaside 濃郁朱古力奶 Pompompurin．Terrace in seaside Deco 16

夢幻打卡牆重現秋日郊遊野餐場景

一走到餐廳門口，已經可以看到布甸狗熱情迎接大家。踏入店內，設大型「Pompompurin．Terrace in seaside主題牆」，牆上滿佈布甸狗與一眾好友手提野餐籃、帶著格紋野餐布郊遊的可愛造型。打卡元素更延伸至整間餐廳，由牆身、餐桌擺設到食物上的主題插牌，處處都能捕捉到布甸狗的身影，猶如置身夢幻野餐派對。

Pompompurin．Terrace in seaside Deco 01 Pompompurin．Terrace in seaside Deco 05 Pompompurin．Terrace in seaside Deco 07 Pompompurin．Terrace in seaside Deco 09 Pompompurin．Terrace in seaside Deco 04

獨家限量聯乘周邊分階段換購

當然不要錯過帶走獨家精品，Terrace in seaside又一城分店獨家推出多款限量聯乘周邊，凡惠顧任何主題套餐，即可以優惠價換購，每份套餐限加購每款精品各一件。首階段由即日起推出布甸狗貼紙(加購價$28)、布甸狗杯墊(加購價$58)以及布甸狗布甸杯(加購價$98)；第二階段則於2026年10月14日起接力登場，帶來布甸狗鎖匙扣(加購價$68)和布甸狗暖暖毛毯(加購價$138)。

Pompompurin．Terrace in seaside Merch 杯墊 Pompompurin．Terrace in seaside Merch 布甸杯 Pompompurin．Terrace in seaside Merch 毛毯 Pompompurin．Terrace in seaside Merch 鎖匙扣 Pompompurin．Terrace in seaside Merch 貼紙包

Sanrio Gift Gate 聯乘雙重消費優惠

活動期間，餐廳更與又一城Sanrio Gift Gate推出跨店消費獎賞。顧客於 Terrace in seaside 又一城分店消費滿$300，並追蹤 Terrace in seaside 及 Sanrio Gift Gate 官方Instagram，即可獲贈又一城Sanrio Gift Gate $30優惠券乙張。另一方面，凡於又一城 Sanrio Gift Gate 購買任何布甸狗產品，憑即日發票正本，即可於同日到Terrace in seaside又一城分店享用單點餐飲 85折優惠。

Pompompurin．Terrace in seaside秋日療癒時光 限定主題餐廳

日期：即日起至2026年11月30日

時間：11:30 – 22:00

地點：Terrace in seaside 又一城分店

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