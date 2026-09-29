ba&sh FW26系列打造不造作法式時尚　跟著巴黎節奏入秋

全新ba&sh 2026秋冬時尚大片會以「愉見自我，隨心而動」為主題，配上法國電子樂團The Shoes的《Time to Dance》，帶動明快節奏。鏡頭下，模特兒穿梭城市街道，演繹品牌一貫的樂觀、自由與法式魅力，展現明亮而不造作的秋冬態度。

今季以披肩、斗篷及皮革外套打造自在層次。Prato披肩以駝色民族風針織配流蘇；卡其斗篷飾有民族圖騰，帶出游牧風格。Lnaho外套則以100%羔羊皮製成，綴以仿皮草衣領，兼具柔軟質感與俐落線條。麂皮、復古皮革、冬日蕾絲及仿皮草，配上動物紋、卡其花卉及深紅民族圖案，為系列注入復古氣息與鮮明個性。