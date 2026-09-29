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出版：2026-Sep-29 10:00
更新：2026-Sep-29 10:00

ba&sh FW26系列打造不造作法式時尚　跟著巴黎節奏入秋

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全新ba&sh 2026秋冬時尚大片會以「愉見自我，隨心而動」為主題，配上法國電子樂團The Shoes的《Time to Dance》，帶動明快節奏。鏡頭下，模特兒穿梭城市街道，演繹品牌一貫的樂觀、自由與法式魅力，展現明亮而不造作的秋冬態度。

今季以披肩、斗篷及皮革外套打造自在層次。Prato披肩以駝色民族風針織配流蘇；卡其斗篷飾有民族圖騰，帶出游牧風格。Lnaho外套則以100%羔羊皮製成，綴以仿皮草衣領，兼具柔軟質感與俐落線條。麂皮、復古皮革、冬日蕾絲及仿皮草，配上動物紋、卡其花卉及深紅民族圖案，為系列注入復古氣息與鮮明個性。

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June手袋升級　柔軟皮革玩出多重配搭

來到配飾部分，標誌性的June手袋以更多材質與細節回應日常需要。新款採用觸感柔軟的泡泡皮革（Bubble Leather），再以不同物料拼接，增加視覺層次；辨識度高的多口袋設計，則在實用與玩味之間取得平衡。無論配搭鬆身外套或輕盈裙裝，都能為造型添上一筆鮮明個性。

Cameron機車靴　為秋冬造型注入俐落力量

全新Cameron靴款從Biker Style取靈感，以率性線條和鮮明輪廓打破秋冬衣着的沉重感。它既可為柔美造型增加對比，也可配搭皮革或牛仔單品，強化整體氣勢。靴款於葡萄牙製造，所用皮革來自獲Leather Working GroupLWG）認證的皮革廠，讓設計個性與材料來源同樣成為焦點。

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