新店關注組｜洗衣店內藏乳酪雪糕？西環山道全新乳酪雪糕店 主打天然無添加(有片)

西環山道型格洗衣店內，藏著新開幕的乳酪雪糕店「Chill Hill」！由 Cafe「廿一由八」創辦人 Shena 主理，主打非一般軟雪糕式的「Real Froyo」。店內嚴選 100% 澳洲純乳酪與法國忌廉製成高密度乳酪磚，高扭力機器即場製作，口感滑順。堅持 Clean Label 理念，絕無人造植物油及反式脂肪，並以低甜度的天然海藻糖取代白糖，減低甜膩與身體負擔。店內推出8款口味，或可以自選組合配料，更有牛油果、無花果及雜莓等原形食物選擇，打造個人專屬口味，健康零負擔！

法國藍帶主理人入駐西環社區 毗鄰人氣咖啡店「廿一由八」的主理人Shena Wong，曾遠赴法國藍帶廚藝學院學藝，其招牌甜品如 Crème Brûlée French Toast 和 Mochi Tiramisu深受歡迎。今次她將延伸至新品牌 Chill Hill，打造出一個集玩味與窩心於一身的社區空間，希望為忙碌的都市人帶來日常中的小確幸。今次落戶石塘咀山道的全新乳酪概念店Chill Hill玩味十足，特意選址在一間型格洗衣店內。大家以後去洗衫不用再枯坐等候，可以邊品嘗天然乳酪雪糕，邊享受愜意時光，將等待的無聊時間化作享受甜品的放空時刻，絕對是街坊與打卡一族放鬆的新據點。

摒棄傳統軟雪糕機 獨創「Real Froyo」乳酪磚 Chill Hill的主角乳酪雪糕，絕非坊間一般的軟雪糕式Froyo。Shena 堅持摒棄依賴水份、乳化劑及打入空氣營造蓬鬆感的傳統軟雪糕機，改以高密度、自家調配的乳酪磚，即場製作出真正的「Real Froyo」。乳酪基底特別採用 100% 澳洲純乳酪及法國忌廉，以天然動物性乳脂營造出順滑質感，完美中和乳酪本身的天然酸度，而且絕不含人造植物油或反式脂肪，口感紮實濃郁。 低糖Clean Label 健身愛好者都食得 注重健康或正在減肥的朋友都可以歎甜品！Chill Hill秉持 Clean Label理念，棄用白糖及高果糖漿，改為採用成本較高的天然海藻糖。甜度只有傳統白糖的 45%，有效降低血糖波動與甜膩感。所有原乳酪及混合工序均於店內以高扭力機器即場製作，保證每一口都是最純粹的天然風味。

自選搭配專屬乳酪杯 最平$40起即可入手 店內提供多款招牌組合，售價由$50起，客人可從8款CuratedCreations中挑選心水之選，包括以雜莓、蜂蜜及雲呢拿搭配的「VeryBerries」，或是充滿中東風情、結合意大利黑醋、開心果碎及椰棗的「MediDelight」。喜歡自主搭配的朋友，則可選擇NomNom、Happy及Burrrp杯自由組合各種blends、toppings及醬料，售價由$40起。配料除了經典 Lotus 脆餅碎、brownies外，還有特色玄米脆脆和開心果，亦有牛油果、無花果及雜莓等原形食物配料，照顧不同食客的需求。

可愛角色 Chill & Hill 帶來寫意圓滿好時光 除了美食之外，品牌更創作出兩個可愛角色。Chill 是一團柔軟的乳酪小精靈，而 Hill 則是一個害羞的禿頭男生，每當 Chill 坐到 Hill 的頭上，便成為了他最完美的「頭髮」，表達品牌「歡樂配搭成就最圓滿時刻」的理念。不論是西環街坊、健身達人還是忙碌的上班族，都能在這裡找到專屬自己的歇息時刻。