免費好去處｜維他新鮮茶4D體驗館快閃登陸尖沙咀 打卡巨型3D檸檬＋玩遊戲贏限定禮遇

由 9 月 23 日起至 10 月 11 日，維他新鮮茶於尖沙咀星光大道（近麥兜銅像）打造全新的「鮮製·鮮好飲」沉浸式 4D 感官體驗空間。活動除了必影巨型3D檸檬、巨型蘋果椅等鮮果主題打卡位外，現場更設自動販售裝置及「十秒搶鮮」遊戲，完成挑戰即可換領限定痛袋、香薰蠟燭或香薰燈，下文立即為大家介紹詳情！

即睇必影打卡位 今次期間限定活動主打戶外巨型打卡裝置，當中最吸晴的絕對是聳立於維港海旁的巨大3D檸檬，圓滾滾的檸檬不但可以讓大家瘋狂拍照打卡，更特別規劃了涼感互動體驗區，輕輕按下按鈕，陣陣細緻涼風與水霧瞬間噴灑，散發如檸檬般的清新氣息。旁邊的巨型 3D 維他®新鮮檸檬茶盒同樣隱藏巧思，按下開關便會瀰漫清新優雅的檸檬香氣。

場內更特別佈置了造型精美的巨型蘋果椅與多款鮮果主題裝置，將「真茶真果汁」的新鮮感立體呈現。大家只要在各個裝置前拍照打卡並公開分享至個人社交平台，即可獲贈指定便利店適用的維他新鮮茶優惠券！

挑戰10秒夾水果遊戲！贏走限定新鮮茶痛袋 除了拍照打卡，現場特設自動販售裝置於指定日期（9 月 25 日至 30 日、10 月 2 日至 7 日及 10 月 10 日至 11 日），經自動販售機購買 3 盒維他®新鮮茶（須包含至少一盒無糖烏龍新鮮茶），即可參加「十秒搶鮮」遊戲。玩家只需在 10 秒內憑手速成功夾出 5 個水果模型，即可免費換領維他®新鮮茶造型痛袋或造型香薰蠟燭；若於 10 秒內成功夾出 7 個水果模型，更可把質感十足的造型香薰燈帶回家！另外現場亦同步帶來經典的大螢幕考驗，玩家需要在 15 秒內展現敏捷反應，避開干擾物並精準擊中水果，完成挑戰即可獲贈獨家香氛卡一張，隨身感受清新怡人的檸檬與白提香氣！