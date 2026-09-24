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出版：2026-Sep-24 18:00
更新：2026-Sep-24 18:00

兩大英國百年名校校長罕有同台 現身Academic Asia論壇暢談AI

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Nose 36

AI時代下，不少學校將人工智能融入日常教學。日前英國3大名校校長現身香港歷史最悠久的海外升學顧問機構之一Academic Asia舉辦的教育論壇，就「當 AI 能回答一切，教育還剩下甚麼？」進行討論。Tonbridge School(湯布里奇中學)校長James Priory與 Eton College(伊頓公學)候任校長Alastair Chirnside少有同台分享，吸引近百位家長到場。

圖片1：Academic Asia 論壇：Tonbridge 校長及Eton 候任校長罕有同台

左一：Academic Asia 教育總監、前英國預備學校校長 Giles Delaney、左二：Tonbridge School 校長 James Priory、 左三：Harrow International School Hong Kong 校長 Rosie McColl、 右二：St Edward's, Oxford 校長暨 Eton College 候任校長 Alastair Chirnside、右一：Academic Asia 執行董事 Battie Fung

伊頓公學校長：要教孩子如何思考

活動由Academic Asia 教育總監、前英國預備學校校長Giles Delaney主持，讓香港家長更為清楚了解香港本地及英國的教育方向及觀點。Chirnside認為，雖然AI已經融入日常生活，在伊頓公學內，學生並不允許上網及使用電話，學校只會提供針對性的學習平台，讓學生溫習和做功課等，「我們要教孩子如何思考。」他同時分享一項校內匿名調查，近九成受訪學生表示，過去一個暑假並未使用AI完成功課，結果令他感到意外。另外，Chirnside亦發現大量年輕人憂慮未來更多職業需要轉型或面臨消失，影響年輕一代的就業機會，「我們必須正視這份憂慮。」

湯布里奇中學：持續審視校內AI使用規範與守則

James Priory表示，湯布里奇中學對於AI採取審慎態度，校方將會持續審視校內規範與守則。他續指，學生使用AI的方式出現明顯改變，不再是單純索取答案，而是提醒和引導思考過程。除了學生的數碼素養，Priory認為老師的數碼能力同樣十分重要，「學生對這些工具很熟悉，但他們未必了解工具的限制與風險。這正是學校要補上的一課。」

老師須與學生建立信任關係

本地國際學校Harrow International School Hong Kong(哈羅香港國際學校)校長Rosie McColl亦有分享。她表示，老師需要與學生建立緊密的關係，讓學生願意坦白與老師分享他們實際使用AI的情況，「說實話，現階段要準認掌握學生在做甚麼並不容易。我們所有人都擔心同一件事：它實在太方便了，即使出於最好的意圖，孩子也很容易依賴它。」

Academic Asia 每年邀請逾20所英國頂尖寄宿學校來港，讓香港家庭與學校收生代表，甚至與校長本人一對一會面，並在入學試前進行正式收生面試。活動全程免費，不設報名費或參加費。有意了解英國及環球升學安排的家長，歡迎透過 WhatsApp (852) 2833 0919 查詢，預約免費一對一諮詢。

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