兩大英國百年名校校長罕有同台 現身Academic Asia論壇暢談AI

AI時代下，不少學校將人工智能融入日常教學。日前英國3大名校校長現身香港歷史最悠久的海外升學顧問機構之一Academic Asia舉辦的教育論壇，就「當 AI 能回答一切，教育還剩下甚麼？」進行討論。Tonbridge School(湯布里奇中學)校長James Priory與 Eton College(伊頓公學)候任校長Alastair Chirnside少有同台分享，吸引近百位家長到場。

活動由Academic Asia 教育總監、前英國預備學校校長Giles Delaney主持，讓香港家長更為清楚了解香港本地及英國的教育方向及觀點。Chirnside認為，雖然AI已經融入日常生活，在伊頓公學內，學生並不允許上網及使用電話，學校只會提供針對性的學習平台，讓學生溫習和做功課等，「我們要教孩子如何思考。」他同時分享一項校內匿名調查，近九成受訪學生表示，過去一個暑假並未使用AI完成功課，結果令他感到意外。另外，Chirnside亦發現大量年輕人憂慮未來更多職業需要轉型或面臨消失，影響年輕一代的就業機會，「我們必須正視這份憂慮。」

湯布里奇中學：持續審視校內AI使用規範與守則

James Priory表示，湯布里奇中學對於AI採取審慎態度，校方將會持續審視校內規範與守則。他續指，學生使用AI的方式出現明顯改變，不再是單純索取答案，而是提醒和引導思考過程。除了學生的數碼素養，Priory認為老師的數碼能力同樣十分重要，「學生對這些工具很熟悉，但他們未必了解工具的限制與風險。這正是學校要補上的一課。」

老師須與學生建立信任關係

本地國際學校Harrow International School Hong Kong(哈羅香港國際學校)校長Rosie McColl亦有分享。她表示，老師需要與學生建立緊密的關係，讓學生願意坦白與老師分享他們實際使用AI的情況，「說實話，現階段要準認掌握學生在做甚麼並不容易。我們所有人都擔心同一件事：它實在太方便了，即使出於最好的意圖，孩子也很容易依賴它。」