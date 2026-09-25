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出版：2026-Sep-25 13:00
更新：2026-Sep-25 13:00

韓團MEOVV x Ne-Yo x MIRROR炸爆灣仔 第二屆《SPOOKY Halloween》10.30驚喜回歸 搶先朝聖CLOT鬼魅迷宮9米高進擊的巨人

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Hoi F

韓團MEOVV x Ne-Yo x MIRROR炸爆灣仔 第二屆《SPOOKY Halloween》10.30驚喜回歸 搶先朝聖CLOT鬼魅迷宮9米高進擊的巨人

全城最潮、最瘋狂的萬聖節音樂狂歡盛事再度回歸，由Live Nation Electronic Asia主辦、FWD富衛保險冠名贊助的第二屆《SPOOKY Halloween》萬聖節音樂嘉年華，宣布將於1030日至111日一連3日重臨灣仔海濱活動空間。今年活動全面升級，進駐超過13萬平方呎的海濱戶外樂園，更重磅邀請到國際當代藝術大師Matt Gondek擔任藝術總監，將叛逆與解構美學注入每一個角落。早鳥門票定於928日下午3 時於KKTIX 正式開搶。

港韓男女團萬聖正日強勢列陣


今年Cyberpunk風格的主舞台陣容星光熠熠，誓要炸爆灣仔夜空。1030()電音潮流夜，地下電音王者Holy Priest，將聯手日本電音鬼才DJ ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$UAK SPORTS震撼揭幕，潮流人Kevin Poon更會化身DJ KPEE，夥拍神秘嘉賓同台演出。

1031()萬聖正日狂歡，韓國新銳人氣女團MEOVV驚喜襲港，破天荒同場聯乘MIRROR四子(AK江𤒹生、Alton王智德、Frankie陳瑞輝、Lokman楊樂文)、新生代女團VIVAIdG Bubbles亦會參與演出，一起點燃萬聖夜；111()實力唱作巨星夜，國際R&B天王Ne-Yo震撼壓軸周日晚的演出，攜手本地實力唱將Marf@COLLARKiri TGordon Flanders，上演一場跨地域的音樂碰撞。

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CLOT中式恐怖迷宮 9米高「超大型巨人」

舞台之外，現場打卡點更具視覺張力。本地潮流店CLOT打造的「鬼魅迷宮」，完美融合傳統紙紮、漫天符咒與沉浸式猩紅幽光，讓中式驚悚與暗黑潮流劇烈碰撞。

動漫迷則不要錯過高達9米的《進擊的巨人》「超大型巨人」，與4米高「怪獸王者」巨型充氣裝置，現場還會獨家發售限量聯名商品。此外，場內設有主題充氣滑梯與南瓜彈床，兼顧一家大細放電需求，為全港市民與旅客帶來前所未有的萬聖節高能體驗。

SPOOKY Halloween——第二屆萬聖節音樂嘉年華》詳情：

日期：1030 日至111

地點：灣仔海濱活動空間

票價：$880(全場通行門票，KKTIX獨家發售)

僅限嘉年華區(不含主舞台音樂節)門票：$170(成人)$50((17歲或以下優惠票)

主舞台門票：主舞台區＋嘉年華區(全場通行) KKTIX(獨家發售)

優先購票：928(中午12)Live Nation Electronic Asia會員優先

早鳥購票：928(下午3 )

預售門票：102(中午12)

公開發售：102(下午6)

嘉年華門票：不含音樂節主舞台  01空間、KKdayKKTIXklook 102(下午)正式發售 

查詢SPOOKY Halloween   

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