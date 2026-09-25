韓團MEOVV x Ne-Yo x MIRROR炸爆灣仔 第二屆《SPOOKY Halloween》10.30驚喜回歸 搶先朝聖CLOT鬼魅迷宮9米高進擊的巨人

全城最潮、最瘋狂的萬聖節音樂狂歡盛事再度回歸，由Live Nation Electronic Asia主辦、FWD富衛保險冠名贊助的第二屆《SPOOKY Halloween》萬聖節音樂嘉年華，宣布將於10月30日至11月1日一連3日重臨灣仔海濱活動空間。今年活動全面升級，進駐超過13萬平方呎的海濱戶外樂園，更重磅邀請到國際當代藝術大師Matt Gondek擔任藝術總監，將叛逆與解構美學注入每一個角落。早鳥門票定於9月28日下午3 時於KKTIX 正式開搶。 港韓男女團萬聖正日強勢列陣

今年Cyberpunk風格的主舞台陣容星光熠熠，誓要炸爆灣仔夜空。10月30日(五)電音潮流夜，地下電音王者Holy Priest，將聯手日本電音鬼才DJ ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U與AK SPORTS震撼揭幕，潮流人Kevin Poon更會化身DJ KPEE，夥拍神秘嘉賓同台演出。

10月31日(六)萬聖正日狂歡，韓國新銳人氣女團MEOVV驚喜襲港，破天荒同場聯乘MIRROR四子(AK江𤒹生、Alton王智德、Frankie陳瑞輝、Lokman楊樂文)、新生代女團VIVA及IdG Bubbles亦會參與演出，一起點燃萬聖夜；11月1日(日)實力唱作巨星夜，國際R&B天王Ne-Yo震撼壓軸周日晚的演出，攜手本地實力唱將Marf@COLLAR、Kiri T及Gordon Flanders，上演一場跨地域的音樂碰撞。

CLOT 中式恐怖迷宮 9 米高「超大型巨人」 舞台之外，現場打卡點更具視覺張力。本地潮流店CLOT打造的「鬼魅迷宮」，完美融合傳統紙紮、漫天符咒與沉浸式猩紅幽光，讓中式驚悚與暗黑潮流劇烈碰撞。 動漫迷則不要錯過高達9米的《進擊的巨人》「超大型巨人」，與4米高「怪獸王者」巨型充氣裝置，現場還會獨家發售限量聯名商品。此外，場內設有主題充氣滑梯與南瓜彈床，兼顧一家大細放電需求，為全港市民與旅客帶來前所未有的萬聖節高能體驗。

《 SPOOKY Halloween ——第二屆萬聖節音樂嘉年華》詳情： 日期：10月30 日至11月1日 地點：灣仔海濱活動空間 票價：$880(全場通行門票，KKTIX獨家發售) 僅限嘉年華區(不含主舞台音樂節)門票：$170(成人)、$50((17歲或以下優惠票) 主舞台門票：主舞台區＋嘉年華區(全場通行) KKTIX(獨家發售) 優先購票：9月28日(中午12時)Live Nation Electronic Asia會員優先 早鳥購票：9月28日(下午3時 ) 預售門票：10月2日(中午12時) 公開發售：10月2日(下午6時) 嘉年華門票：不含音樂節主舞台 01空間、KKday、KKTIX、klook 10月2日(下午)正式發售