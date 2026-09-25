臘腸都可以整Pizza？ Emmer Pizza聯乘奇華推臘腸薄餅限定口味

港式臘腸遇上意式薄餅，Emmer Pizza今個秋季聯乘香港老字號奇華餅家，於10月14日至11月30日推出期間限定「臘腸薄餅」（$178），以招牌古穀餅底配搭奇華切肉臘腸，再加入水牛芝士、焦烤小白菜、紅洋葱及青葱，最後淋上特調醬油膏，鹹甜交織之餘，也帶出臘腸本身的香氣。

古穀餅底配切肉臘腸

限定薄餅沿用Emmer Pizza的古穀餅底，以二粒小麥混合黑麥粉、意大利麵粉及天然酵母，每日於店內現磨小麥，再經24小時發酵。薄餅即叫即製，手工擀製後放入旋轉烤爐烘焗，餅底外脆內軟。

奇華切肉臘腸則以豬肉配玫瑰露酒及醬油製成，鹹香中帶甜味。配上水牛芝士、小白菜及紅洋葱後，再加青葱及醬油膏，令整體味道多一重港式風味。



