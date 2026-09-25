臘腸都可以整Pizza？ Emmer Pizza聯乘奇華推臘腸薄餅限定口味

港式臘腸遇上意式薄餅，Emmer Pizza今個秋季聯乘香港老字號奇華餅家，於10月14日至11月30日推出期間限定「臘腸薄餅」（$178），以招牌古穀餅底配搭奇華切肉臘腸，再加入水牛芝士、焦烤小白菜、紅洋葱及青葱，最後淋上特調醬油膏，鹹甜交織之餘，也帶出臘腸本身的香氣。
古穀餅底配切肉臘腸
限定薄餅沿用Emmer Pizza的古穀餅底，以二粒小麥混合黑麥粉、意大利麵粉及天然酵母，每日於店內現磨小麥，再經24小時發酵。薄餅即叫即製，手工擀製後放入旋轉烤爐烘焗，餅底外脆內軟。
奇華切肉臘腸則以豬肉配玫瑰露酒及醬油製成，鹹香中帶甜味。配上水牛芝士、小白菜及紅洋葱後，再加青葱及醬油膏，令整體味道多一重港式風味。
置地廣場分店逢星期日推Bottomless Brunch
除了期間限定薄餅，Emmer Pizza置地廣場分店還推出Sunday Bottomless Brunch，逢星期日11:30am至3:30pm供應。套餐包括無限量沙律及冷盤，主菜可選薄餅或意粉，推廣期間更可選臘腸薄餅，最後以無限續加的提拉米蘇作結，大胃王絕對不能錯過。
經典套餐每位$288，可無限暢飲汽水；升級套餐每位$438，提供2.5小時Prosecco、葡萄酒及啤酒無限暢飲；
兒童歡聚套餐每位$138起，可暢飲無酒精飲品。所有價格另收10%服務費。
Emmer Pizza (置地廣場分店)
地址：中環皇后大道中 15 號置地廣場 2 樓 217A 號舖
營業時間： 星期一至星期五：上午 8 時至晚上 10 時
星期六、星期日及公眾假期：上午 11 時至晚上 10 時
Emmer Pizza (太古廣場分店)
地址：金鐘金鐘道 88 號太古廣場 4 樓 407 號舖
營業時間： 星期一至星期五：上午 8 時至晚上 10 時
星期六、星期日及公眾假期：上午 9 時至晚上 10 時
Emmer Pizza, Cafe & Bar (香港國際機場分店)
地址：香港國際機場一號客運大樓離港層（禁區）東大堂 7 樓 7E124 號舖
營業時間： 星期一至星期日：上午 7 時至凌晨 1 時 30 分