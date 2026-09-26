《我係小忌廉》期間限定店登陸時代廣場　逾50款新品＋限定周邊登場

經典魔法少女動畫《我係小忌廉》粉絲又有新地方朝聖！《我係小忌廉》魔法企劃期間限定店將於9月27日至10月14日登陸銅鑼灣時代廣場，今次以80年代「後台化妝間」為主題，帶大家走進小忌廉登台前的幕後空間。現場更有逾50款全新周邊，其中多款為時代廣場期間限定店獨家發售，另有日本直送《LOVE SUBTLY》復古系列，以及首次登陸香港的Pixel Art復古像素系列。



粉紫復古後台 重現小忌廉登台前一刻 期間限定店以「Backstage Dressing Room」為主題，換上粉紫色復古佈置，將80年代巨星後台搬到商場內。現場可見「ON SHOW」舞台燈箱、巨型復古粉紅全身鏡台、粉紅高腳椅及心形黑膠唱片裝飾牆，並加入小忌廉、嘉寶與嘉麗的1:1立牌。 店內另一個場景則還原小忌廉出場前的化妝間，以復古條紋帳篷配搭粉紫色層架，粉絲可以一邊選購周邊，一邊影下「巨星登台」前的幕後一刻。



變身盒化身鏡匙扣 多款時代廣場限定商品 今次期間限定店帶來逾50款新品，當中有不少商品更只會在時代廣場期間限定店發售。 「星光變身盒旋轉鏡匙扣」將小忌廉經典變身盒實體化，以高透光亞加力製作，打開盒蓋即可變成便攜美妝鏡，配上星形金屬掛扣，可以掛在手袋上隨身攜帶。另有高質感金屬琺瑯襟章套裝，將小忌廉、小優、嘉寶、嘉麗及星月魔法棒、變身盒等角色及道具製成襟章；復古刺繡布章套裝則可熨燙或縫製於帆布袋、牛仔外套及帽子上，以上均為時代廣場期間限定店獨家發售。

收藏類周邊同樣不少，包括加入哥德彩繪玻璃圖案的彩色花窗亞加力立牌、收錄小優與小忌廉同框畫面的雙人造型亞加力立牌，以及一套8款的復古畫風PVC收藏卡。另外，夢幻雙面皮革卡套、復古刺繡小方巾禮盒及小忌廉圖案高透光餐碟、杯墊等，亦屬時代廣場限定商品。

限定色小忌廉公仔 連小飛象魔法夥伴 此外，今次期間限定店還有限定色小忌廉公仔，小忌廉限定色公仔換上暖橙及鵝黃色舞台服，以閉眼微笑造型登場，旁邊還有一隻手持粉紅麥克風的小飛象夥伴；森澤優限定色公仔則以寶藍短髮、橙黃水手服及白裙登場，兩款均以安睡姿態呈現。





《LOVE SUBTLY》復古系列 日本直送限定精品 除了時代廣場獨家商品，期間限定店亦會帶來日本直送的「《LOVE SUBTLY》復古系列」。系列以動畫片尾曲ED2《LOVE SUBTLY》為主題，加入80年代City Pop風格，以復古線稿及黑紅色調重新演繹小忌廉。 「LOVE SUBTLY復古圍巾」印有小忌廉經典側臉及紅黑撞色字樣；「LOVE SUBTLY復古金屬扣口金包」則以深藍及霓虹紅配色呈現，兩款同樣為時代廣場期間限定店獨家發售。 Pixel Art系列首度香港登場 另一個日本系列「Pixel Art復古像素系列」則首次登陸香港，將小忌廉、小優、嘉寶及嘉麗等角色換上80年代街機遊戲風格。系列包括Pixel Art角色頭像髮圈套裝、螢光透明收納包、和紙膠帶、立體泡泡貼紙及3D立體文件夾等，當中收納包印有像素版小優、小忌廉及黃色可麗餅餐車，把角色化成日常小物。