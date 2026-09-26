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出版：2026-Sep-26 20:00
更新：2026-Sep-26 20:00

《我係小忌廉》期間限定店登陸時代廣場　逾50款新品＋限定周邊登場

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《我係小忌廉》期間限定店登陸時代廣場　逾50款新品＋限定周邊登場

經典魔法少女動畫《我係小忌廉》粉絲又有新地方朝聖！《我係小忌廉》魔法企劃期間限定店將於9月27日至10月14日登陸銅鑼灣時代廣場，今次以80年代「後台化妝間」為主題，帶大家走進小忌廉登台前的幕後空間。現場更有逾50款全新周邊，其中多款為時代廣場期間限定店獨家發售，另有日本直送《LOVE SUBTLY》復古系列，以及首次登陸香港的Pixel Art復古像素系列。


粉紫復古後台　重現小忌廉登台前一刻

期間限定店以「Backstage Dressing Room」為主題，換上粉紫色復古佈置，將80年代巨星後台搬到商場內。現場可見「ON SHOW」舞台燈箱、巨型復古粉紅全身鏡台、粉紅高腳椅及心形黑膠唱片裝飾牆，並加入小忌廉、嘉寶與嘉麗的1:1立牌。

店內另一個場景則還原小忌廉出場前的化妝間，以復古條紋帳篷配搭粉紫色層架，粉絲可以一邊選購周邊，一邊影下「巨星登台」前的幕後一刻。


《我係小忌廉》魔法企劃期間限定店1 《我係小忌廉》魔法企劃期間限定店2

變身盒化身鏡匙扣　多款時代廣場限定商品

今次期間限定店帶來逾50款新品，當中有不少商品更只會在時代廣場期間限定店發售。

「星光變身盒旋轉鏡匙扣」將小忌廉經典變身盒實體化，以高透光亞加力製作，打開盒蓋即可變成便攜美妝鏡，配上星形金屬掛扣，可以掛在手袋上隨身攜帶。另有高質感金屬琺瑯襟章套裝，將小忌廉、小優、嘉寶、嘉麗及星月魔法棒、變身盒等角色及道具製成襟章；復古刺繡布章套裝則可熨燙或縫製於帆布袋、牛仔外套及帽子上，以上均為時代廣場期間限定店獨家發售。

收藏類周邊同樣不少，包括加入哥德彩繪玻璃圖案的彩色花窗亞加力立牌、收錄小優與小忌廉同框畫面的雙人造型亞加力立牌，以及一套8款的復古畫風PVC收藏卡。另外，夢幻雙面皮革卡套、復古刺繡小方巾禮盒及小忌廉圖案高透光餐碟、杯墊等，亦屬時代廣場限定商品。


限定色小忌廉公仔　連小飛象魔法夥伴

此外，今次期間限定店還有限定色小忌廉公仔，小忌廉限定色公仔換上暖橙及鵝黃色舞台服，以閉眼微笑造型登場，旁邊還有一隻手持粉紅麥克風的小飛象夥伴；森澤優限定色公仔則以寶藍短髮、橙黃水手服及白裙登場，兩款均以安睡姿態呈現。


高質感金屬琺瑯襟章套裝 復古刺繡布章套裝 復古畫風 PVC 收藏卡（全 8 款） 小忌廉圖案高透光餐碟 杯墊 雙人造型亞加力立牌 夢幻雙面皮革卡套 自燙繡章T恤 彩色哥德花窗亞加力立牌 經典復古刺繡小方巾禮盒 星光變身盒旋轉鏡匙扣 抱枕 預訂毛絨公仔匙扣盲盒 森澤優 (Morisawa Yuu) 限定色公仔 小忌廉 (Creamy Mami) 限定色公仔

《LOVE SUBTLY》復古系列　日本直送限定精品

除了時代廣場獨家商品，期間限定店亦會帶來日本直送的「《LOVE SUBTLY》復古系列」。系列以動畫片尾曲ED2《LOVE SUBTLY》為主題，加入80年代City Pop風格，以復古線稿及黑紅色調重新演繹小忌廉。

「LOVE SUBTLY復古圍巾」印有小忌廉經典側臉及紅黑撞色字樣；「LOVE SUBTLY復古金屬扣口金包」則以深藍及霓虹紅配色呈現，兩款同樣為時代廣場期間限定店獨家發售。

Pixel Art系列首度香港登場

另一個日本系列「Pixel Art復古像素系列」則首次登陸香港，將小忌廉、小優、嘉寶及嘉麗等角色換上80年代街機遊戲風格。系列包括Pixel Art角色頭像髮圈套裝、螢光透明收納包、和紙膠帶、立體泡泡貼紙及3D立體文件夾等，當中收納包印有像素版小優、小忌廉及黃色可麗餅餐車，把角色化成日常小物。


《LOVE SUBTLY》復古系列 LOVE SUBTLY復古金屬扣口金包 LOVE SUBTLY復古圍巾 Pixel Art 和紙膠帶與立體泡泡貼紙 Pixel Art 螢光透明收納包（黃色） Pixel Art 復古像素系列 Pixel Art 角色頭像髮圈套裝1 Pixel Art 角色頭像髮圈套裝2 Pixel Art 螢光透明收納包（粉紅色） Pixel Art 3D 立體文件夾

《我係小忌廉》魔法企劃期間限定店

日期：2026年9月27日至10月14日
時間：上午11時30分至晚上9時
地點：銅鑼灣時代廣場地庫1樓

入場安排：9月27日至10月1日只接受預約入場，9月26日起可於指定網站登記預約


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