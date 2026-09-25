CATALOG Disney MTR系列 加入滿滿本土情懷！馬賽克磚牆美學x迪士尼角色 必入手磁石燈箱

潮流品牌CATALOG今次夥拍MTR與 Disney，推出極具本土情懷兼收藏價值的「CATALOG DISNEY MTR 系列」。今次聯乘將港鐵車站標誌性的馬賽克磚牆美學，融合Mickey & Friends經典角色的俏皮魅力。由打卡熱點彩虹站、金鐘站，到中環、太子及啟德站，各個車站的專屬色彩與美學通通變成穿搭及家居單品，迪士尼迷絕對不能錯過！「CATALOG DISNEY MTR 系列」即日起指定 CATALOG 門市及網店正式上架，想將這份專屬香港人的童趣情懷帶回家，就記得要盡快入手！

經典車站設計Tee 今次系列首波主打多款極具收藏價值的Tee款單品，全系列共推出8款成人 Unisex中性剪裁 T-Shirt及一款童裝。每款設計均以不同港鐵車站月台為靈感，將港人熟悉的磚牆色彩與迪士尼角色結合。成人款式有主題 LOGO款，胸前特別加上魔術貼米奇老鼠下車圖案，背後則印上港鐵與迪士尼的聯乘標誌，玩味十足。至於其他款式亦各有特色：中環站以紅色磚牆襯托西裝紳士造型的米奇；金鐘站則由唐老鴨配上學院風藍色磚牆；彩虹站以七彩磚牆展現米妮的優雅；太子站則以紫調磚牆搭配活力乘客造型的黛絲。另外還有啟德站看書打瞌睡的鋼牙奇奇與大鼻帝帝、鑽石山站深石墨綠牆身下的呆萌高飛，以及佐敦站深綠牆配活潑吐舌的布魯托，每款胸前更對應專屬復古標誌，細節滿分。童裝方面則以中環站為主題，背面右下角更加入「PLEASE MIND THE GAP」警示及米奇背影圖章，可愛度爆燈！

馬賽克收納小袋登場 除了服飾之外，今次推出的週邊單品同樣極具實用性與收藏價值。首推限定版摺疊式環保袋，全系列共有七款，最貼心之處是每個袋均附有同色系車站馬賽克磚形狀的專屬收納小袋，兼備掛勾，隨身掛在手袋上隨時展開使用，方便又省地方。七款設計分別對應不同車站與角色配色：中環站米奇採用經典正紅色、彩虹站米妮以深藍袋身襯托七彩磚牆、太子站黛絲選用優雅紫色、金鐘站唐老鴨為明亮淺藍、佐敦站布魯托是復古深綠、鑽石山站高飛採用炭灰色，而啟德站鋼牙奇奇和大鼻帝帝則配上活潑橙黃色。將港鐵月台美學隨身攜帶，實用得來又夠搶眼。

馬賽克收納小袋登場