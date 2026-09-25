尖沙咀好去處 ｜ 韓國旅行必買潮鞋品牌KHIHO登陸K11 MUSEA！還原聖水洞店極簡裝潢 即睇必買清單

韓國話題鞋履品牌 KHIHO 正式進駐尖沙咀 K11 MUSEA，開設全港首間實體專門店！品牌憑藉獨樹一幟的芭蕾舞鞋與瑪莉珍鞋席捲時尚圈，就連 AESPA Karina、LE SSERAFIM 采源及 RED VELVET JOY 等人氣韓星都愛穿其設計。尖沙咀 K11 MUSEA新店完美還原韓國聖水洞的極簡工業風裝潢，同步帶來多款融合柔美與機能感的新季單品。現在凡於新店作任何消費，更可免費獲贈精緻的唇膏盒鑰匙扣或環保袋，數量有限，送完即止，大家一於把握入手機會。

成立於2022年的 KHIHO，品牌名稱源自韓文諧音，蘊含「品味」與「象徵」的雙重意義，專為不盲目追隨大眾潮流、追求獨特審美的時尚愛好者而設。品牌設計跨越性別與國界，透過獨特視角重新詮釋當代風格。這次 K11 MUSEA 香港專門店的空間設計，悉數保留了韓國聖水洞本店的裝潢精髓。店內以白、灰、銀等低彩度色調為主軸，配搭粗獷的水泥牆面與幾何線條展架，巧妙利用大面積的留白空間，營造出明亮通透、前衛極簡的工業風氛圍，讓每一位顧客都能沉浸在充滿質感的購物體驗之中。

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來到 KHIHO，絕不能錯過最具代表性的人氣芭蕾平底鞋系列。設計師巧妙地將網眼布料、金屬鉚釘扣帶、水鑽與經典蝴蝶結等元素交織，打破傳統芭蕾舞鞋單一的甜美印象。無論是輕盈透氣的網眼扣帶款、低調百搭的三扣帶設計，還是華麗閃耀的水鑽款式，均完美揉合柔美與俐落率性，展現新時代女性剛柔並重的氣質。

此外，集實用與美感於一身的靴子系列同樣是皇牌之選。例如能自由切換三種筒高的 CITY 扣帶雨靴、帶有吸睛翻折細節的 RAVEN 折疊扣帶靴，以及結合可愛與型格的蝴蝶結折疊扣帶中筒靴，強烈的輪廓設計絕對能為日常穿搭畫龍點睛。

除了優雅鞋款，品牌的運動鞋系列亦充滿驚喜。KHIHO 重新解構運動鞋的多元面貌，將鋸齒滾邊、翻折鞋舌、魔術貼與鞋帶的雙重配搭，以及抓皺細節巧妙融入鞋身之中，塑造出極具辨識度的立體輪廓。焦點單品包括洋溢復古工裝風格的 PINKING 瑪莉珍運動鞋、靈感源自經典足球鞋的 3-WAY 翻折鞋舌運動鞋，以及將芭蕾優雅元素結合休閒風格的 PLIE 蝴蝶結緞帶運動鞋。若是喜歡搶眼設計，以當季幾何圖騰為視覺重心的 SKIA PINKING 抓皺運動鞋亦是入手好選擇，讓你輕鬆駕馭率性時髦的街頭風格！



KHIHO 香港專門店

地址：尖沙咀 K11 MUSEA 4 樓 409 號舖

營業時間：

星期一至四：上午 11 時至晚上 9 時

星期五至日：上午 11 時至晚上 9 時 30 分