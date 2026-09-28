拋波波竟跌出第一名！日本調查揭狗狗最愛遊戲排行榜

陪狗狗玩耍不只是消磨時間，也是建立互信、消耗精力的重要互動。近日, 日本有調查發現，最受狗狗歡迎的遊戲原來是拔河，其次才是「你丟我撿」和咬玩具。三種玩法看似簡單，背後各有吸引狗狗的原因；只要主人掌握合適技巧，便可讓愛犬玩得開心、放電充足，同時減低受傷或誤吞異物的風險。

第一名 「拔河」

第一名: 「拔河」 拔河能讓狗狗追、咬和拉扯，主人又可即時回應，因此特別容易令牠們投入。有主人表示，愛犬會在起床後或飯後主動叼來繩結，用鼻子碰主人催促陪玩；遊戲期間發出低吼，也可能只是專注玩耍的表現。

祕訣：選用結實易握的繩索玩具，輕柔左右移動，避免猛拉或向上提，以免狗狗頸喉受壓。亦可教牠「放下」，過度亢奮時先暫停，平靜後再玩。

第二名:「你丟我撿」 不少狗狗會把球送到主人腳邊，等待下一次追逐；有些更會觀察拋球動作，未等玩具離手便先跑向預計落點。這種一來一回的遊戲兼具奔跑與合作元素，難怪長居人氣榜前幾名。

祕訣：玩具大小須適合狗狗口腔，避免誤吞或難以咬住。宜在平坦防滑、無障礙物的地方短時間玩耍，控制拋擲距離並適時休息；狗狗把玩具帶回時可加以稱讚。