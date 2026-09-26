西班牙酒館Rustico全新單點餐牌！瓦倫西亞總廚Javier領航 尋味西班牙10大地區

坐落於荔枝角的西班牙小酒館 Rustico，最近推出全新單點餐牌！今次由來自瓦倫西亞的總廚Javier Gomez Barajas領航，以他童年記憶為起點，將地中海海岸到北部山區的風土人情融入菜式。新餐牌一口氣匯聚了馬德里、加利西亞、巴斯克等10個地區的傳統特色，展開一場極具沉浸感的西班牙味覺之旅。

經典Tapas新演繹 必試鯷魚多士 餐牌由適合分享的小食與Tapas率先揭開序幕。靈感源自馬德里經典街頭牛肉三文治的「馬德里傳統夾肉包配烤和牛」，以香脆麵包包裹和牛、焦糖洋蔥及小青椒，淋上自家牛肉汁，將原本樸實的街頭風味轉化為層次豐富的招牌小食。而「自家製西班牙炸丸子」以木製蛋架奉上，總廚堅持不加額外醬汁裝飾，讓食客直接品嚐金黃酥脆外層與濃郁內餡，重現最純粹的Croquette滋味。海鮮控則不能錯過來自坎塔布里亞的「鯷魚多士拌烤甜椒及香草牛油」，選用頂級「00」級鯷魚，配搭西班牙進口的水晶麵包，鹹鮮爽口。還有靈感取自安達盧西亞的「脆炸小銀魚、鮮魷、九肚魚拌蒜香蛋黃醬及西班牙青醬」，展現地中海風情。

西班牙飯烹調哲學 招牌紅蝦海鮮飯+燉鍋牛尾飯 提到西班牙飯，總廚Javier對「Paella」的定義相當嚴謹。傳統的Paella Valenciana源自其家鄉瓦倫西亞，作法以橙木生火，並加入兔肉、雞肉及 garrofón大白豆等指定食材。由於部分原產食材在港供應較難穩定供應，Rustico未能將最傳統版本列為常規菜式中，不過單點餐牌則推出一系列同樣精彩的西班牙飯系列。人氣極高的「招牌西班牙紅蝦海鮮飯」採用西班牙直送紅蝦，濃郁蝦膏滲入每粒吸飽高湯的米飯之中；由副行政總廚Alex Yeung創作的「西班牙燉鍋牛尾飯」則以西班牙南部牛尾入饌，肉香四溢。食客更可按個人喜好選擇傳統乾身飯(Socarrat 飯焦風格)或較濕潤的西班牙式燴飯，非常貼心。

記者實測試食 塞哥維亞烤乳豬極脆口 今次記者試食全新餐牌，首推來自塞哥維亞的「招牌生烤乳豬配香草油封馬鈴薯及傳統豬肉汁」。乳豬外皮烤至薄脆，裏面肉質依然保持油潤多汁，脂香十足卻不油膩，配搭吸滿肉汁的油封馬鈴薯，相當有驚喜。

招牌生烤乳豬配香草油封馬鈴薯及傳統豬肉汁

周末放鬆首選！$398起歎西班牙早午餐 除了全新單點餐牌外，Rustico亦順勢推出全新「西班牙週末早午餐」(每位 $398)。餐單包含兩款Tapas、共享西班牙風乾火腿及芝士拼盤、主菜、共享西班牙海鮮飯及甜品，連咖啡或茶。早午餐最吸引之處莫過於廚師即席手切 Serrano火腿，以及向San Sebastián 酒館文化致敬的多款Pintxos小食，讓食客在悠閒的周末，以地道方式體驗西班牙的餐桌魅力。