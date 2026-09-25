海洋公園哈囉喂登場 首次聯乘王嘉爾品牌打造奇幻古堡 必玩港產恐怖片主題鬼屋（有片）

詭秘恐怖氣氛蔓延整個海洋公園！即日起至11月1日，海洋公園「哈囉喂全園祭」詭魅墓會再次回歸。今年公園不但首次聯乘王嘉爾主理品牌Under the Castle，打造暗黑魔幻古堡，同時推出多個刺激體驗，讓粉絲投入一場奇幻狂熱派對！ 立即購票

海洋公園首次聯乘王嘉爾創立品牌「Under the Castle」！（蘇文傑攝）

聯乘王嘉爾主理品牌 打造4大體驗 今年哈囉喂繼續推出多款驚險體驗。最讓人關注的，當然是與藝人王嘉爾創立品牌聯乘的「Under the Castle 驚嚇體驗」。「動感天地」已經變身為 泛著詭異綠光的黑暗古堡。在Pumpkie和Spookie主持的帶領下，訪客踏進古堡後，將會參與一場魅幻化妝舞會，再逐漸被誘惑至扭曲鏡海迷宮。各位小心迷宮內每面鏡子可能是陷阱，趁自己尚未成為這座古堡的收藏品前，請盡快逃離古堡。持有「Under the Castle」Plus+「懼」星套票的玩家，同時可挑戰3大互動遊戲，包括「Under the Castle AI 幻相空間」、「Under the Castle鏡中鏡」及「Under the Castle 詭魅空間」，在AI生成和錯視空間盡情打卡。

品牌同時與公園推出多款周邊精品和美食。除了可以在限定店入手主題精品和服飾，亦可嘗試挑戰「夢魘版遊戲攤位」，將Under the Castle香港獨家精品帶回家。

進入港產恐怖片世界/荒廢精神病院 香港經典鬼片亦成為哈囉喂的創作靈感。走進「陰陽路之棺材仔」體驗，玩家彷彿進入多個香港傳奇恐怖電影。神秘的問米婆、紅衣女鬼、貼滿符咒的骨灰甕和掛著冥鏹溪錢的祭壇，必定讓人想起多套嚇破膽的鬼片。瘋人院作為哈囉喂的經典創作元素，今年同樣帶來驚嚇體驗「詭域瘋人院」。玩家需戴上特製的骨傳導耳機，接收在這座荒廢的精神病院內的超自然頻率。訪客須在近乎黑暗之中，穿過鏽跡斑斑的儲物室與手術室，以及仍被約束衣緊綁的病人，解開封存著數十年的終極真相。

韓國型男騷回歸！ 除了四大驚嚇體驗區，公園各處同步設有多個體驗。在怡慶坊上演的「OPPA 魔界狂歡匯」，觀眾欣賞韓國男團「DemoonKing」和狂野女團的火辣演出。大型哈囉喂 Cosplay 盛會「Cosplay 厲鬼派對」讓各位精心打的訪客爭奪「鬼王」和「鬼后」寶座。大家亦可欣賞「魅影搖擺秀」的高空絕技、「ELEMENTS 圓方全力支持：紙紥巨星陰魂匯」的無休「紙」驚喜、「Under the Castle 幻影舞會」的黑色華爾茲、「喪屍火花騷」的「屍」級火花絕技、「體能瘋人狂舞間」的瘋狂舞影、「亡魂樂隊」彈奏的迷魂怨曲，以及「亡靈狂歡慶典」大陣仗出巡的忘形盡興。

歡樂派對同步登場 玩遊戲贏禮物！ 自問膽小的大小朋友亦可參與這場派對！他們可於「Bulu Boo Trick-or-Treat 派對」與南瓜哥哥姐姐玩互動小遊戲、在「Bulu Boo 滾球 GO」挑戰Bulu Boo親自設計的遊戲，甚至參與「Voodoo Boo 遊戲派對」，贏取各種禮物與糖果。