麥當勞優惠｜麥當勞「麥麥慳」套票9.28強勢回歸！$100起歎4份套餐＋$3無糖茉莉綠茶

麥當勞 App 大受歡迎的「麥麥慳」套票將於 9月28日起強勢回歸，一次過推出三款抵食人氣套票，$110起即可換領4份早餐、漢堡或炸雞套餐，另有四道菜套餐選擇；選擇全數付款更可再減$10，最低$100便能享用4份套餐！另外更有限時$3歎無糖茉莉綠茶優惠，即睇超值優惠詳情！

超抵「麥麥慳」套票優惠 今次「麥麥慳」套票分為三款，涵蓋早餐、午餐及晚餐時段，適合一人分多次享用，亦可與親友分享。早餐時段必享「著數之晨套餐」優惠， $110 起可歎 4 款超值早晨套餐，可選豬柳蛋漢堡、魚柳飽或炒雙蛋火腿飽，亦可加$5 轉選精選早晨套餐，或加$10 享用珍寶套餐，為大家送上豐富早餐！而在早上 11 時後，則有兩款人氣套票接力登場！「麥麥抵食套餐」優惠包羅多款麥當勞人氣美食，同樣可以$110起的優惠價錢享用四款套餐，包括板燒雞腿飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽套餐，或可加$6升級至雙層魚柳飽、雙層芝士孖堡或脆辣雞腿飽套餐；亦可加$8 升級至脆香雞翼（4 件）、麥樂雞 (9 件) 或麥炸雞 2 件(原味或蜜糖 BBQ)套餐。

另外更有「四重滋味套餐」同步登場，只需$146起就可歎 4 個套餐配一款指定小食。除了可選多款人氣超值套餐，包括板燒雞腿飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽套餐外，亦可加$6 升級至雙層芝士孖堡、雙層魚柳飽或脆辣雞腿飽套餐，又可加 $8 升級至脆香雞翼(4 件)、麥樂雞 (9 件) 或麥炸雞 2 件(原味或蜜糖 BBQ)套餐；小食則可選朱古力或士多啤梨新地、麥樂雞(4 件) 或蘋果批，多重豐富滋味絕對不能錯過！