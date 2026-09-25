惠康「係堅價」1周年加碼 烏冬$10/灣仔碼頭水餃$12 再推50款海外人氣品牌 （附優惠詳情）

買餸、入貨未必要等大減價，惠康「係堅價」推出至今踏入1周年，當中37款熱門食品及日用品的價格已維持超過12個月，當中包括鮮奶、雞蛋、蔬菜、烏冬等日常食品。今次再加入50款英美韓日品牌貨品，部分更以優惠裝形式發售，想趁週末入定糧食，可以留意以下抵價貨品。

鮮奶、雞蛋、蔬菜「係堅價」

大家平時買得比較多的基本食材，今次有不少抵價款。維記鮮牛奶1.5公升「係堅價」$37，標準價$49；CP泰國新鮮大雞蛋10隻則$44兩盒。日清咚兵衛腐皮碗烏冬（日版）由標準價$20減至$10一碗，純．清遠有機無骨雞上髀肉300克則$35.9。精選葉菜200至300克更維持$5一包。



川寧、品客、真露等人氣品牌都有份

如果平日較常買零食、飲品或海外食品，就要留意今次新增的50款貨品海外人氣品牌。英國川寧早餐茶及豪門伯爵紅茶25包裝「係堅價」$33，40包裝$50；日清冬蔭功撈麵5×67克$18一袋。