惠康「係堅價」1周年加碼 烏冬$10/灣仔碼頭水餃$12 再推50款海外人氣品牌 （附優惠詳情）

買餸、入貨未必要等大減價，惠康「係堅價」推出至今踏入1周年，當中37款熱門食品及日用品的價格已維持超過12個月，當中包括鮮奶、雞蛋、蔬菜、烏冬等日常食品。今次再加入50款英美韓日品牌貨品，部分更以優惠裝形式發售，想趁週末入定糧食，可以留意以下抵價貨品。
鮮奶、雞蛋、蔬菜「係堅價」
大家平時買得比較多的基本食材，今次有不少抵價款。維記鮮牛奶1.5公升「係堅價」$37，標準價$49；CP泰國新鮮大雞蛋10隻則$44兩盒。日清咚兵衛腐皮碗烏冬（日版）由標準價$20減至$10一碗，純．清遠有機無骨雞上髀肉300克則$35.9。精選葉菜200至300克更維持$5一包。
川寧、品客、真露等人氣品牌都有份
如果平日較常買零食、飲品或海外食品，就要留意今次新增的50款貨品海外人氣品牌。英國川寧早餐茶及豪門伯爵紅茶25包裝「係堅價」$33，40包裝$50；日清冬蔭功撈麵5×67克$18一袋。
美國品客158克各款口味「係堅價」$32兩件，頂好牌幼滑或粗粒花生醬462克$30一樽；Bibigo烤紫菜飯素50克$15一包。想買韓國飲品，真露360毫升各款$15一支。
糧油日用品優惠裝
除了單件貨品減價，今次也有幾款家庭常用貨品以優惠裝發售。天壇牌火腿豬肉三罐裝3×198克「係堅價」$30，獅球嘜純正粟米油＋零反粟米油4×900毫升$98；維他奶麥精豆奶／豆奶3包裝1公升$29。高露潔光感白天然酵素美白牙膏白桃味優惠裝120克×2，價格為$48。
水餃、牛丸、鮮奶抵食之選
急凍食品也是今次「係堅價」的其中一類，灣仔碼頭冬菇雞肉水餃9隻裝「係堅價」$12，CJ迷你水餃250克各款口味$16.9。九龍城寨手打鮮牛丸170克就以$20買1送1發售。
另外，每日鮮語3.6乳蛋白100%鮮牛奶250毫升優惠價$9一支，「係堅價」$21三支；MOMOKO日本白雞蛋10隻裝$46兩盒，[獨家]嘉頓低糖全麥芝麻包4個裝$17一袋。