《Amazing Toy Show 2026》12月首登會展　5萬呎潮玩展新增模型車/收藏卡專區

潮流玩具展《Amazing Toy Show 2026》將於12月11日至13日首度登陸香港會議展覽中心。今屆展會面積擴大至5萬平方呎，較以往增加一倍，並新增模型車「Amazing Wheels」及收藏卡「Amazing Cardnival」兩大展區，預計匯聚逾300個海內外展商。

模型車、收藏卡成新增展區

今屆新增的「Amazing Wheels」集中模型車及RC遙控車，涵蓋1:18至1:64等不同比例的靜態模型車，亦有遙控車及改裝配件。本地品牌POP RACE、Tiny微影及鴻興玩具均會參與，帶來特別版車款。

「Amazing Cardnival」以TCG及收藏卡為主，集合不同卡牌品牌及收藏玩家，卡種包括運動、動畫及明星等，喜歡集卡及交換卡牌的玩家可以一次過尋找不同收藏。

龍珠、海賊王、數碼暴龍登場

潮流玩具區今屆繼續聚集不同人氣作品及設計師玩具，當中包括《龍珠》、《海賊王》及《數碼暴龍》等，針對Kidult玩家帶來一系列收藏及玩具。