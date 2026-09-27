《Amazing Toy Show 2026》12月首登會展　5萬呎潮玩展新增模型車/收藏卡專區

潮流玩具展《Amazing Toy Show 2026》將於12月11日至13日首度登陸香港會議展覽中心。今屆展會面積擴大至5萬平方呎，較以往增加一倍，並新增模型車「Amazing Wheels」及收藏卡「Amazing Cardnival」兩大展區，預計匯聚逾300個海內外展商。
模型車、收藏卡成新增展區
今屆新增的「Amazing Wheels」集中模型車及RC遙控車，涵蓋1:18至1:64等不同比例的靜態模型車，亦有遙控車及改裝配件。本地品牌POP RACE、Tiny微影及鴻興玩具均會參與，帶來特別版車款。
「Amazing Cardnival」以TCG及收藏卡為主，集合不同卡牌品牌及收藏玩家，卡種包括運動、動畫及明星等，喜歡集卡及交換卡牌的玩家可以一次過尋找不同收藏。
龍珠、海賊王、數碼暴龍登場
潮流玩具區今屆繼續聚集不同人氣作品及設計師玩具，當中包括《龍珠》、《海賊王》及《數碼暴龍》等，針對Kidult玩家帶來一系列收藏及玩具。
現場同時有「Hong Kong Day Style by Amaz」，集合香港本地潮流、設計師玩具及街頭藝術創作，將本地設計元素帶到展會之中。展期內亦會安排周柏豪、伍漢邦、郭嘉駿等藝人及嘉賓分享，三日都有不同舞台活動。
AI結合Art Toy 齊天大聖「動」起來
今屆大會首次以AI及CG技術重新演繹吉祥物「齊天大聖」，將AI創作與Art Toy結合，為傳統潮流玩具加入數碼元素。
「Hong Kong Day Style」以香港本地創作為主題，由Amaz Company Limited創辦，集合本地設計師及原創品牌，從香港文化及當代美學出發，展示本地潮流創作。
《Amazing Toy Show 2026》
日期：2026年12月11日至13日（星期五至日）
地點：香港會議展覽中心展覽廳3DE