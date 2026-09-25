萬聖節好去處｜又一城冰上DJ派對回歸 3小時廣東歌狂歡 入場送沖繩獲獎Gelato+特飲

萬聖節臨近，當然要參加一場狂歡派對！又一城歡天雪地將於10月23及24日將溜冰場變身為冰上舞池，打造「Cantopop x Cartoon Beats on Ice」。屆時著名廣東歌DJ團隊Cantomania及著名餐飲品牌將會帶來3小時無間斷廣東歌和美食，各位不妨把握機會，投入冰上舞會！

又一城歡天雪地將於10月23及24日將溜冰場變身為冰上舞池，打造「Cantopop x Cartoon Beats on Ice」。

3小時無間斷廣東歌 作為廣東歌派對，當然要在音樂方面好好預備。活動邀請Cantomania坐鎮，為賓客送上3小時無間斷經典廣東歌和卡通片主題曲，讓各位沉浸在當年回憶中。Cantomania曾獲邀至倫敦為世界級組合 Black Eyed Peas 音樂會擔任暖場嘉賓，是本地音樂新浪潮的代表之一。各位到時候不妨跟著節奏搖擺，盡情享受這場特別派對。

入場送特飲+Gelato 派對怎少得美食和飲品！Bakery By The Grand和YONNA YONNA Gelato亦會為派對準備多款美食。每位入場的賓客均可獲贈1杯Qi Coffee 金栗南瓜奶蓋 或 芝士奶蓋可樂特飲，以及1杯Gelato。雪糕可從多款口味中選擇，包括沖繩芒果、福岡豐前柚子、澳洲血橙、沖繩黑糖等。另外，現場同時售賣各式小食，包括手工蝦籽瑤柱燒賣、脆香雞卷、鮮蝦沙律撻以及即叫即製港式雞蛋仔。

扮鬼扮馬贏2,500元現金券 參與萬聖節派對另一重點，自然是賓客的鬼馬造型。活動推出「最佳服飾大獎」及「最具創意造型大獎」，只須根據據自己最喜愛的廣東歌或卡通角色為靈感，設計特別造型，並於活動當晚晚上九時前入場，即有機會得獎，將價值2,500元的kapok 現金券帶回家。活動現場亦設有臉部彩繪攤位，不妨為造型添上玩味。

門票即日起開售 最平$100即可入場 門票將於9月24日起於Klook及又一城歡天雪地 (UG層) 公開發售，設有溜冰派對套票及音樂派對套票，適合溜冰及音樂派對愛好者。門票名額有限，欲購從速。 門票種類（一天） 價格 包括 溜冰派對套票 HK$280 溜冰鞋、Bakery By The Grand特飲乙杯、YONNA YONNA Gelato獲獎沖繩手工雪糕乙杯、螢光臉部彩繪、發光飾品及可口可樂迷你裝（200毫升）乙罐。 歡天雪地溜冰學生優惠套票^

HK$220 音樂派對套票 HK$100 Bakery By The Grand特飲乙杯、YONNA YONNA Gelato獲獎沖繩手工雪糕乙杯、螢光臉部彩繪、發光飾品及可口可樂迷你裝（200毫升）乙罐。