人氣麵包店SOFT THUNDER聯乘生力啤 創意咖啡啤酒特調/微醺黑啤Tiramisu限時登場 (有片)

精釀啤酒融入烘焙與精品咖啡

今次聯乘企劃，生力啤旗下兩款屢獲殊榮的精釀級陣容——生力白啤(San Miguel Cerveza Blanca)及生力黑啤(San Miguel Cerveza Negra)，將會加入咖啡之中。SOFT THUNDER 團隊歷經多次反覆嘗試，成功將兩者的深邃風味與單一產地咖啡豆結合，身處咖啡店中亦能體驗到酒吧級數的醇厚酒香。

今次聯乘特調有「黑啤美式咖啡」，選用帶黑朱古力及烤果仁香氣的巴西單一產地咖啡豆，配搭經打發至如奶泡般綿密的生力黑啤。極其豐盈的泡沫質感，加上黑啤焦糖麥香與濃郁咖啡味交織，苦甜平衡恰到好處。另一款「熱情果白啤美式咖啡」則走輕盈路線。基底採用帶熱帶水果風味的衣索比亞咖啡豆，加入新鮮熱情果汁與生力白啤。撲鼻而來的熱情果酸香，入口時白啤的氣泡感與柑橘香氣在舌尖迸發，果酸清新醒胃，極具層次感。