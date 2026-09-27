人氣麵包店SOFT THUNDER聯乘生力啤 創意咖啡啤酒特調/微醺黑啤Tiramisu限時登場 (有片)

本地手工烘焙品牌 SOFT THUNDER，最近宣佈首度聯乘生力啤(San Miguel)，將世界級金獎啤酒融入精品咖啡與經典甜點之中，為各位咖啡控與啤酒迷帶來全新限定跨界體驗，即睇詳情。
精釀啤酒融入烘焙與精品咖啡
今次聯乘企劃，生力啤旗下兩款屢獲殊榮的精釀級陣容——生力白啤(San Miguel Cerveza Blanca)及生力黑啤(San Miguel Cerveza Negra)，將會加入咖啡之中。SOFT THUNDER 團隊歷經多次反覆嘗試，成功將兩者的深邃風味與單一產地咖啡豆結合，身處咖啡店中亦能體驗到酒吧級數的醇厚酒香。
今次聯乘特調有「黑啤美式咖啡」，選用帶黑朱古力及烤果仁香氣的巴西單一產地咖啡豆，配搭經打發至如奶泡般綿密的生力黑啤。極其豐盈的泡沫質感，加上黑啤焦糖麥香與濃郁咖啡味交織，苦甜平衡恰到好處。另一款「熱情果白啤美式咖啡」則走輕盈路線。基底採用帶熱帶水果風味的衣索比亞咖啡豆，加入新鮮熱情果汁與生力白啤。撲鼻而來的熱情果酸香，入口時白啤的氣泡感與柑橘香氣在舌尖迸發，果酸清新醒胃，極具層次感。
升級獨角酥登場 必食白啤芒果奶凍
除了特調飲品，一系列以啤酒入饌的烘焙甜品同樣不能錯過。品牌的皇牌產品「獨角酥」今次特別推出黑啤及白啤兩款限定口味，金黃酥脆的脆筒內包裹著富有啤酒甘香的內餡，口感豐富且酒香豐富。另外，經典意式甜點亦換上新裝，「白啤芒果奶凍」以白啤配搭鮮甜芒果肉，將啤酒本身的柑橘果香昇華至極致；而「黑啤提拉米蘇」則將浸透黑啤的手指餅與黑啤馬斯卡彭忌廉結合，帶來獨特微醺滋味。
灣仔店獨家供應特調
今次 SOFT THUNDER X 生力啤限定聯乘企劃由即日起至10月31日期間供應。要留意的是，甜品杯及限定口味獨角酥於堅尼地城店及灣仔旗艦店發售；而兩款打卡度極高的「咖啡啤酒特調」則為灣仔旗艦店獨家供應。
SOFT THUNDER X 生力啤
日期：即日起至10月31日，每日10:30起供應
地址：
灣仔旗艦店
地址：灣仔皇后大道東 31 號地下 B 舖 (靠近金鐘太古廣場三期)
營業時間：周一至五 07:30 – 19:30、周六及日 08:00am – 19:30
堅尼地城店
地址：西環堅尼地城北街 29-31 號地下 A 號舖 (港鐵堅尼地城站 B 出口)
營業時間：09:00 – 20:00